Benfica, oito finais europeias perdidas. Juventus, oito finais europeias perdidas. Benfica, duas vezes campeão europeu (1961, 1962). Juventus, duas vezes campeã europeia (1985, 1996). Benfica e Juventus, separados à nascença?

Liga dos Campeões. Benfica vs Juventus

Rui Miguel Tovar Benfica, oito finais europeias perdidas. Juventus, oito finais europeias perdidas. Benfica, duas vezes campeão europeu (1961, 1962). Juventus, duas vezes campeã europeia (1985, 1996). Benfica, rei dos campeonatos portugueses. Juventus, rainha dos campeonatos italianos. Benfica perde uma final europeia em casa (Taça UEFA 1983 vs Anderlecht). Juventus perde uma final europeia em casa (Taça das Cidades com Feiras 1965 vs Ferencvaros). Benfica e Juventus, separados à nascença?

Quase, quuuuase. O Benfica não chega a ganhar mais nenhum título europeu, além das duas Taças dos Campeões, e a Juventus, bem a Juventus, levanta tudo. Começa pela Taça UEFA em 1977, continua pela Taça das Taças em 1984 (vs FC Porto) e fecha com chave de ouro, tchan tchan tchan tchaaaaaan, a Taça dos Campeões 1985, numa noite trágica, mais conhecida como o desastre de Heysel.

Esse trajecto é todo de um treinador. Chama-se Giovanni Trapattoni, até agora o único a ganhar as três competições europeias. Trapattoni? Olha olha, mais um elo de ligação. O italiano chega a Lisboa na ressaca do Euro-2004 e é campeão português na primeira época, ao serviço de um Benfica sem ver o caneco há 11 anos, desde 1994.

Embora jogue nos limites do apresentável, com um futebol arrastado e pouco imaginativo, é um homem que aos 65 anos de idade se aventura no Benfica, se esforça por falar português nas conferências de imprensa e tem a destreza de transformar um projecto num título de campeão nacional. Pertence àquela (irritante) escola italiana da organização e excelente gestão de recursos humanos.

O Benfica acaba a época preso por arames, com Miguel e Simão em precárias condições físicas, Nuno Gomes sem atinar com a baliza contrária e Geovanni desaparecido. Por isso mesmo, Trapattoni tem mérito. Nunca complica na formação do onze e é racional numa liga irracional. Campeão. Olé.

Adiante, hoje dá-se o reencontro de Benfica e Juventus, para a 5.ª jornada da Liga dos Campeões. Em Turim, no mês passado, o Benfica agiganta-se e dá a volta ao marcador para sair em festa com 2:1. E agora, na Luz? Por história, o Benfica é favorito – nas três visitas da Juventus, o Benfica ganha sempre. Por currículo em 2022-23, o Benfica é favorito – ainda invicto, ao fim de 19 jogos, e com vitória no Dragão há quatro dias, enquanto a Juventus baloiça entre o sexto e o sétimo lugar na Serie A. Por oportunidade, o Benfica é também favorito – basta-lhe um empate para seguir em frente e eliminar a Juventus. Por plantel, mais favoritismo do Benfica – tudo operacional e a Juventus sem Di María nem Pogba.

Repetimo-nos na parte da história, o Benfica ganha sempre à Juventus na Luz. A história de encantar inicia-se em 1968, na ½ final da Taça dos Campeões. Um golo de Torres e outro de Eusébio, ambos na segunda parte, indicam o caminho de Wembley, onde o Benfica perderia vs Man United, após prolongamento. Em 1993, para os ¼ da Taça UEFA, um bis de Paneira (pelo meio, há o penálti de Vialli) dá força para a visita a Turim daí a 15 dias. E em 2014, na primeira mão da ½ final da Liga Europa, o suplente Lima repete o 2:1 de 1993. Antes, Garay acende a Luz e Tevez apaga-a ligeiramente.

Pois bem, Juventus a zeros na Luz. Caaaaalma, não é bem assim. Então? A Juventus contabiliza uma vitória. O quê, aquele 2:0 na apresentação dos adeptos em 2005? Essa é uma vitória num jogo oficioso. Já agora, vale a pena relembrar o golo de Ibrahimovic, aos seis minutos. É uma bola lançada na sua direcção e Zlatan desmarca-se de Luisão com categoria. À medida da sua (larga) passada, pára a bola no peito e atira com o pé esquerdo, ainda bem fora da área. Pobre Quim. A bola é um foguete e entra na baliza sem dó nem piedade. Koeman levanta-se do banco e pede calma entre aplausos tímidos, Capello também se levanta do banco e ajeita a gravata como quem diz g’anda golo. Ibra, esse, vira costas à baliza naquele desdém muito seu e vai até à linha lateral. Que portento – e logo ele que ficara a admirar o voo da águia, numa imagem bem bonita e captada pela transmissão televisiva. E o 2:0 é de quem? Trezeguet, outro avançado do arco da velha.

Fintado esse jogo de apresentação, que não conta para o totobola, a Juventus ganha uma única vez na Luz e é para a Taça das Cidades com Feira, uma prova europeia sem a chancela da UEFA. Acontece no último dia de Novembro 1966, vs Vitória FC. Como o Estádio do Bonfim não tem ainda torres de iluminação e o jogo está marcado para as 2145, o Benfica empresta o seu campo para receber a Juventus. A expectativa é assim-assim, a Juventus está na mó de cima e chega a Portugal com uma vantagem de 3:1. Na Luz, o Vitória sofre outra derrota, agora por 2:0, por obra e graça de Gori e Di Paoli.

Agora sim, todas as contas feitas. Ou não? Só faltam as de Massimiliano Allegri. O treinador da Juventus nunca perde em Portugal. E esta, hein? Na primeira oportunidade, ganha 2:0 no Dragão ao FC Porto de Nuno Espírito Santo com golos de Pjaca e Dani Alves. Na segunda, empata 1:1 no José Alvalade vs Sporting de Jorge Jesus, golos de Bruno César e Higuaín. E à terceira?

