O Benfica derrotou esta terça-feira, em Atenas, o AEK, por 3-2, em jogo da segunda jornada do Grupo E da Liga dos Campeões. Um resultado importante para os encarnados que jogaram toda a segunda parte do encontro reduzidos a dez elementos, por expulsão de Rúben Dias no último minuto da primeira parte.

Liga dos Campeões: Benfica vence em Atenas mesmo reduzido a dez

Seferovic inaugurou o marcador para o Benfica aos 6 minutos e, aos 15, Grimaldo elevou para dois a zero, resultado que a formação de Rui Vitória conservou na primeira parte. No último minuto do primeiro tempo, Rúben Dias foi expulso, deixando a sua equipa reduzida a dez elementos.

Os gregos entraram na segunda parte a pressionar o Benfica e reduziram para 1-2 por Viktor Klonaridis, aos 53 minutos. O golo deu novo ânimo ao AEK que empatou pelo mesmo Klonaridis aos 66 minutos.

Os encarnados conseguiram sacudir a pressão do adversário e voltaram a colocar-se em vantagem com um golo do recém entrado Alfa Semedo, aos 74 minutos, selando uma vitória importante para a formação lisboeta.

No outro encontro do grupo E, Bayern de Munique e Ajax empataram a uma bola. Bayern e Ajax comandam a classificação, ambos com 4 pontos, seguidos pelo Benfica, com 3, e pelo AEK Atenas que ainda não pontuou.

Nos outros encontros disputados esta terça-feira, no Grupo F, o Manchester City foi vencer o Hoffenheim por 2-1, enquanto o Lyon e o Shakhtar Donetsk de Paulo Fonseca empataram a duas bolas.

No Grupo G, os russos do CSKA receberam e bateram surpreendentemente o Real Madri, por 1-0, e a Roma goleou os checos do Viktoria Plzen por 5-0.

Finalmente, no Grupo H, a Juventus, que não contou com Cristiano Ronaldo, castigado, bateu os suíços do Young Boys por 3-0 com um 'hat-trick' de Paolo Dibala. O Mancheter United de José Mourinho não foi além de um empate a zero com o Valência.