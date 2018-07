Sorteio da terceira pré-eliminatória realizou-se em Nyon. Na Liga Europa, o Sp. Braga joga com os ucranianos do Ziorya Lugansk e o Rio Ave defrontará o Gent caso elimine os polacos do Jagiellonia Bialystok.

Liga dos Campeões: Benfica enfrenta Fenerbahçe

O Benfica vai defrontar os turcos do Fenerbahçe na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, conforme ditou o sorteio realizado em Nyon.

Os jogos vão decorrer a 7/8 e 14 de agosto. A equipa vencedora apura-se para o playoff da prova com sorteio a 6 e jogos a 21/22 e 28/29 de agosto.



Outros desafios da terceira pré-eliminatória: PAOK (Grécia) ou Basileia (Suíça)- Spartak de Moscovo (Rússia); Slavia Praga (Rep. Checa)-Dínamo Kiev (Ucrânia) e Standard Liège (Bélgica)-Ajax (Holanda) ou Sturm Graz (Áustria).



O FC Porto, com estatuto de campeão nacional, está qualificado automaticamente para a fase de grupos.



Na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, o Sporting de Braga joga, a 9 de agosto, na Ucrânia com o Zorya Lugansk (segunda mão a 16 de agosto), enquanto o Rio Ave, caso ultrapasse na segunda pré-eliminatória os polacos do Jagiellonia Bialystok, vai bater-se com os belgas do Gent. As duas equipas portuguesas terão ainda de enfrentar um playoff antes da fase de grupos, na qual já está o Sporting.







