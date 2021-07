Benfica defronta Spartak Moscovo na terceira pré-eliminatória

Cartão Vermelho Fim de uma era. Luís Filipe Vieira é afastado da SAD do Benfica

O Conselho Fiscal da SAD do Benfica vai cessar as funções de Luís Filipe Vieira na presidência da sociedade ‘encarnada’ após 30 dias de suspensão, informou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) este órgão social.