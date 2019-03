Catalães golearam o Lyon (4-1) e ingleses foram vencer o Bayern a Munique (3-1).

Liga dos Campeões. Barcelona e Liverpool são os últimos apurados para os quartos de final

O Barcelona e o Liverpool, depois de vitórias por 5-1 e por 3-1 frente a Lyon e Bayern, respetivamente, são os últimos apurados para os quartos de final da Liga dos Campeões.

Depois das igualdades a zero na primeira mão, catalães e ingleses impuseram-se na condição de anfitriões, no primeiro caso, e de visitantes no segundo.

No Barça-Lyon marcaram Messi (18, g.p., e 78 m), Philippe Coutinho (31 m), Piqué (81 m) e Dembelé (86 m) e Tousart (58 m) reduziu para os franceses. O guarda-redes português Anthony Lopes teve choque aparatoso com Coutinho aos 22 minutos, ainda continuou em campo, mas, em lágrimas, teve de ser substituído aos 34 minutos.

Messi celebra após o triunfo sobre os franceses do Lyon. Foto: AFP

Em Munique os golos ingleses foram repartidos por Mané (26 e 84 m) e Van Dijk (69 m), cabendo a Matip marcar na própria baliza para os bávaros (39 m).

Senegalês Sadio Mané festeja o apuramento do Liverpool para os quartos de final da Champions. Foto: AFP

Além de Barcelona e Liverpool, os quartos de final da Liga dos Campeões vão contar com FC Porto, Ajax, Manchester United, Tottenham, Juventus e Manchester City.

O sorteio, que vai determinar também como ficarão os duelos das meias finais, realiza-se esta sexta-feira. Os jogos dos quartos de final estão marcados para 9/10 e 16/17 de abril.

A final da Liga dos Campeões será jogada a 1 de junho (sábado), no Estádio Metropolitano em Madrid.

