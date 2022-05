Real Madrid sagra-se campeão europeu vs Liverpool (1:0 de Vini Jr) com a ajuda de seis magníficas defesas de Courtois.

Liga dos Campeões. Baliza do Éder tem mel

Rui Miguel Tovar Real Madrid sagra-se campeão europeu vs Liverpool (1:0 de Vini Jr) com a ajuda de seis magníficas defesas de Courtois.

Começo pela cultura (ou falta dela). Óscares 1977, ano em que nasci. Só tenho 40 dias de vida, e isso basta-me para ficar de costas voltadas com Hollywood. Então não é que o ‘Rocky’ ganha ao ‘Taxi Driver’ na categoria de melhor filme? Por favoooooor. Um filme de vida de um pugilista que grunhe cada vez que fala (Stallone é Rocky, Rocky é Stallone e os dois separados à nascença, feitos um para o outro), casado com uma mulher muda (no comments), cujo irmão é o empresário (asneirento) do marido vs. um filme de vida realizado por Scorsese (há os realizadores kamikaze, lamechas, sensacionais, geniais e depois o Scorsese, ao lado de Tati, Almodóvar, Fellini, Hitchcock, Truffaut) com um actor a sério e uma actriz surpreendente. E quem vai ganhar? Rocky. Ou Stallone. Whatever! Estão a gozar comigo? You talkin’ to me? You talkin’ to me? You talkin’ to me? Then who the hell else are you talkin’ to? You talkin’ to me? Well I’m the only one here. Who the fuck do you think you’re talking to?

Passo para o desporto. A final da Liga dos Campeões é um hino ao improviso, antes sequer do apito inicial. Tudo porque adeptos do Liverpool sem bilhete furam o protocolo e invadem o estádio. A insegurança é uma realidade, os seguranças são uma nulidade. A final começa com 36 minutos de atraso, sai o Liverpool. E bem, muito bem. Com a atitude correcta, o fio de jogo bem pensado e a bola a sair-lhe dos pés como mel.

O problema é um, só um, e chama-se Courtois. O guarda-redes belga com cara de cartoon faz a exibição da vida dele, a mais segura e intransponível em finais europeias. Ao todo, seis defesas do arco da velha, todas elas de dificuldade máxima e elegância extrema. Incrível, e verídico. O Liverpool nunca mereceria empatar este jogo, quanto mais perder. É um fartar de vilanagem, o Liverpool passa o tempo a atacar e nem festeja uma vez. Salah, então, tem vontade de arrancar os cabelos. E com razão. É dele o primeiro e último remate perigoso do jogo, aos 16 e 82 minutos. Courtois afasta as bolas com categoria, ora pelo chão, ora a meia altura. Em ambas, vistosos golpes de rins.

Longe da baliza de Courtois, a final evidencia grandes artistas. O lateral direito Alexander-Arnold é um deles com aquele toque esquisito de bola, sempre pronto para pisar a área do Real Madrid. O extremo esquerdo Luis Díaz, titular no lugar do português Diogo Jota, também dá nas vistas com as suas correrias. Só que aqui faça-se uma vénia ao batalhador Carvajal, sempre firme e hirto – muitas vezes ajudado por Valverde. É o duelo mais apaixonante na primeira parte, até porque os dois nunca se fazem à falta, nunca trocam olhares e correm quilómetros um atrás do outro.

Aos 21 minutos, o momento mais caliente com uma bola de Mané ao poste. Quer dizer, a bola leva selo de golo. Courtois, olha quem, defende e empurra-a para o poste. No ressalto, a bola ainda lhe embate nas costas, sem perigo por aí além. Já estamos perto do intervalo e não há maneira de vislumbrar Benzema. O capitão do Real, e melhor marcador da Liga dos Campeões 2021-22 com 15 golos (dos quais 10 na fase a eliminar), anda por ali a pastar. Já é habitual, atenção. E isto vai dar raia (para o Liverpool, claro).

Meu dito, meu feito. Aos 43’, Benzema ganha uma bola ao segundo poste, afasta Robertson do caminho, perde o ângulo de remate e, num ressalto, marca sem guarda-redes na baliza. O jogo paralisa para o VAR. Um minuto. Dois. Três. Ao quarto, golo anulado por fora-de-jogo de Benzema. É o aviso. Na jogada seguinte, Konaté e Allison brincam com a bola e Benzema intromete-se com perigo. Mais um quase. Quando Turpin apita para o intervalo, a sensação é de um Liverpool superior e um Real ainda inexistente – sobretudo os centrais Éder Militão e Alaba, muito permissivos aos cabeceamento de Salah e companhia nos cruzamentos para a área, a sorte do Real é o tal cartoon belga chamado Courtois. Há 0:0, exactamente como nas outras duas finais entre estas equipas na Taça dos Campeões, em 1981 e 2018.

Começa a segunda parte, sai o Real Madrid. Quem bate a bola em primeiro lugar é Modric e é importante mencionar o croata, porque o homem faz a delícia em todo o tipo de jogadas, defensivas e ofensivas. O seu toque de bola é mágico e o Liverpool vê-se às aranhas para o marcar em cima em alguns momentos mais críticos, como nos últimos 10 minutos em que Modric lança dois contra-ataque venenosos, desaproveitados por corte na hora agá de Konaté e Alexander-Arnold (sempre ele).

Antes de qualquer lance merecedor de registo, há dois dribles verdadeiramente deslumbrantes. Um é de Luis Días a tirar Valverde do caminho junto à linha lateral e outro é de Vini Jr, apertado por Robertson. A magia está no ar. E o Liverpool continua a mandar sem tirar o pé do acelerador. Aos 59’, há uma bola ganha na defesa do Real e Casemiro solta Valverde pela direita. O argentino avança com confiança, sem uma marcação próxima, e decide-se por um cruzamento tenso para o segundo poste, onde aparece Vini Jr nas costas de Alexander-Arnold a empurrar para a baliza, com Allison já batido. É golo, uma espécie de murro do Rocky, prenúncio de KO do Liverpool. Ainda por cima na mesma baliza onde Éder muda a sua vida e a de Portugal na final do Euro-2016.

Nunca, o Liverpool nunca baixa os braços. Honra lhe seja feita, chi-ça. Que equipazo. Todos remam contra a infelicidade, ao mesmo tempo e sem egoísmos. As jogadas são todas a régua e esquadro, daqui para ali, dali para acolá e finalizadas com pontaria. O problema, insistimos, é Courtois. O belga até consegue desviar ressaltos de última hora como aquela defesa aos 74’ num pontapé de Alexander-Arnold em que a bola tabela em Diogo Jota e muda radicalmente a trajectória da dita cuja. Courtois faz-se a um lado e mergulha para o outro, como se fosse um movimento básico. Antes, pouco antes (69’), Courtois anulara a enésima tentativa de Salah, à boca da baliza.

Os minutos passam, passam, passam e nada de encontrar o caminho para o golo do empate. Nada. Niente, dirá Ancelotti, o treinador mais paciente da Liga dos Campeões 2021-22, sempre com substituições tardias. Na final vs Liverpool, o primeiro a entrar é Camivinga aos 85’. Já não se fazem treinadores desta estirpe. Talvez por isso Carlo seja o primeiro de sempre a ganhar quatro Liga dos Campeões, duas pelo Milan (2003, 2007), duas pelo Real Madrid (2014, 2022) – e, já agora, duas vs Liverpool (2007, 2022). E isto só um mês depois de ter sido o primeiro treinador a ganhar os cinco campeonatos europeus mais importantes, entre Itália, Inglaterra, França, Alemanha e Espanha. Que época, que homem. Óscar para ele, já.

Sob a arbitragem do francês Turpin, eis os actores principais e secundário no Stade de France:

REAL MADRID Courtois; Carvajal, Èder Militão, Alaba e Mendy; Kroos e Casemiro; Valverde (Camivinga 85’), Modric (Ceballos 90’) e Vini Jr (Rodrygo 90’+3); Benzema (cap)

Treinador Carlo Ancelotti (italiano)

LIVERPOOL Allison; Alexander-Arnold, Van Dijk, Konaté e Robertson; Fabinho, Thiago (Firmino 77’) e Henderson (cap) (Keita 77’); Salah, Mané e Luis Díaz (Diogo Jota 64’)

Treinador Jürgen Klopp (alemão)

Marcador 1:0 Vini Jr (59’)

