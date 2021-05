Final da 'Champions' realiza-se amanhã na cidade portuguesa, com o público a voltar ao estádio. Autoridades estão em alerta para a presença de hooligans.

Liga dos Campões. Adeptos ingleses envolvem-se em desacatos no Porto

Ana TOMÁS

Alguns adeptos ingleses envolveram-se esta quinta-feira à noite, em desacatos, na cidade do Porto, que acolhe, este sábado, a final da Liga dos Campeões, entre o Manchester City e o Chelsea.

Os desacatos que ocorreram na zona histórica da cidade, junto à estação de São Bento e na Ribeira, resultaram num ferido ligeiro, que foi atingido por uma cadeira e que teve de ser transportado para o hospital para ser suturado, segundo informação da PSP.

No entanto, as autoridades desvalorizaram os incidentes classificando-os de pequenas escaramuças.

Contrariamente ao que aconteceu na última final da competição, disputada entre o Bayern-Munique e o Paris Saint-Germain, em Lisboa, no ano passado, a de amanhã vai ter público, tendo sido colocados à venda 6.000 bilhetes por cada um dos clubes.

Contrariamente ao que aconteceu na última final da competição, disputada entre o Bayern-Munique e o Paris Saint-Germain, em Lisboa, no ano passado, a de amanhã vai ter público, tendo sido colocados à venda 6.000 bilhetes por cada um dos clubes.

Esta terça-feira a UEFA anunciou que colocou à venda mais 1.700 bilhetes para o público em geral, passando assim a lotação máxima do estádio para 16.500 espectadores.

A estes adeptos, que estarão nas bancadas do Estádio do Dragão, poderão juntar-se fora do recinto outros milhares, beneficiando do levantamento das restrições de viagens entre Reino Unido e Portugal. Facto que poderá contribuir para a deslocação de grupos de hooligans e de adeptos considerados de risco, alguns banidos dos estádios, que podem provocar distúrbios e confrontos nas ruas.

Segundo avança o Público, a polícia portuguesa conta com o apoio de um dispositivo policial de Inglaterra, que já chegou ao Porto, para ajudar a identificar e controlar adeptos de risco.

A partida disputa-se às 20h, no Estádio do Dragão, mas está também preparado um dispositivo para controlar adeptos fora do recinto, tendo sido criadas duas "fan zone".

Esses dois espaços, vão situar-se nos Aliados e na Alfândega do Porto, sendo destinados aos adeptos das equipas inglesas e tendo, cada um, capacidade máxima para seis mil pessoas. As "fan zone" vão ser vigiadas por agentes da PSP, Polícia Municipal e segurança privada e os adeptos terão de ter, além do bilhetes, comprovativo de teste à covid-19 negativo, que depois é “trocado por uma pulseira pessoal e intransmissível, e que será a mesma pulseira para apresentar à entrada do Estádio do Dragão”, segundo explicou à Lusa o presidente da região Turismo do Porto e Norte.

No interior dos dois pontos de encontro haverá serviços de testagem à covid-19 para o caso de o adepto ter perdido o atestado do seu teste. O uso de máscara é obrigatório.

De acordo com a Lusa, o plano da Federação Portuguesa de Futebol para a circulação e contenção de adeptos do Manchester City e do Chelsea está complementado com o plano de contingência covid-19 do Estádio do Dragão e com as estruturas e empresas públicas e privadas que prestam serviços, como os autocarros para transportar os adeptos.





