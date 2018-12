Meia final realiza-se a 5 de junho no Estádio do Dragão.

Liga das Nações. Portugal joga com a Suíça

Meia final realiza-se a 5 de junho no Estádio do Dragão.

A seleção nacional vai defrontar a congénere da Suíça nas meias-finais da Liga das Nações, cuja 'final four' irá decorrer entre 5 e 9 de junho em Portugal com jogos no Porto e em Guimarães. Na outra meia-final vão enfrentar-se Holanda e Inglaterra.

Os suíços foram adversários da seleção portuguesa durante a fase de qualificação para o Mundial deste ano: Portugal perdeu por 0-2 em solo helvético e venceu pelo mesmo resultado no Estádio da Luz. A seleção portuguesa iria apurar-se de forma direta como primeira classificada, enquanto os suíços tiveram de submeter-se ao playoff para marcarem presença na Rússia (afastaram a Irlanda do Norte).



Para marcar presença na 'final four' da prova, Portugal impôs-se no grupo que formava com Itália e Polónia. A Holanda superou França e Alemanha, enquanto a Suíça bateu Bélgica e Islândia e a Inglaterra afastou Espanha e Croácia.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.