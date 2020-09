A seleção portuguesa entrou da melhor forma na defesa do título da Liga das Nações ao bater a Croácia, vice-campeão do mundo, por 4-1. Numa exibição de gala no estádio do Dragão, surgiram golos para todos os gostos esta noite.

Liga das Nações. Portugal goleia Croácia com Cristiano Ronaldo na bancada

Álvaro CRUZ A seleção portuguesa entrou da melhor forma na defesa do título da Liga das Nações ao bater a Croácia, vice-campeão do mundo, por 4-1. Numa exibição de gala no estádio do Dragão, surgiram golos para todos os gostos esta noite.

A seleção portuguesa venceu na noite deste sábado a Croácia por 4-1, na estreia da Liga das Nações, competição na qual defende o título conquistado no ano passado.

Com Cristiano Ronaldo na bancada por lesão num pé, Portugal fez uma exibição de gala e os números da vitória poderiam mesmo ter sido mais expressivos, se os jogadores lusos tivessem sido mais eficazes no capítulo da finalização.

Apesar do domínio absoluto no encontro, o primeiro golo dos comandados de Fernando Santos surgiu só ao minuto 42 do primeiro tempo, por intermédio de João Cancelo que com um remate imparável fez um golo de excelente execução técnica.

Na etapa complementar, a seleção portuguesa continuou a mandar no jogo e aumentou para 2-0 aos 58 minutos, com um golo de Diogo Jota que se estreou como titular e, aos 70, João Felix marcou o terceiro golo lusitano com um remate potente de fora da área.

A Croácia ainda reduziu aos 89 minutos para 3-1, mas Anfré silva fechou o resultado com um golo oportuno já ao cair do pano, fechando com chave de ouro uma exibição de gala.

O jovem Trincão, que no início desta época se transferiu do Sporting de Braga para o Barcelona, entrou na partida e fez a sua estreia como internacional português, deixando boas indicações.

No outro encontro do grupo, a França venceu por 1-0 na Suécia.

Portugal defronta a seleção sueca na próxima terça-feira, no segundo encontro do grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, enquanto a França vai medir forças com a Croácia.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.