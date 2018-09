A seleção portuguesa de futebol entrou a vencer na Liga das Nações, ao bater, esta segunda-feira, a Itália por 1-0, em jogo a contar para o grupo 3 da Liga A da competição, do qual também faz parte a Polónia.

Liga das Nações: Portugal bate Itália e quebra jejum de 61 anos

A seleção portuguesa de futebol entrou a vencer na Liga das Nações, ao bater, esta segunda-feira, a Itália por 1-0, em jogo a contar para o grupo 3 da Liga A da competição, do qual também faz parte a Polónia.

Aos quatro minutos da segunda parte, André Silva marcou o único golo da partida com um remate bem colocado, depois de uma boa arrancada de Bruma pelo flanco esquerdo.

Portugal continuou a dominar o jogo e desperdiçou algumas oportunidade para aumentar o marcador, muito por culpa Gianluigi Donnaruma, guarda redes italiano, que negou o segundo golo luso por várias vezes.

A vitória de Portugal teve a particularidade de colocar um ponto final no jejum frente à formação transalpina, à qual a equipa das 'quinas' não vencia desde 1957, há 61 anos.

Com este triunfo, Portugal lidera o grupo A da Liga das Nações, com três pontos e um jogo, seguido de Itália e Polónia, ambos com apenas um.



