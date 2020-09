Esta é a principal novidade da lista de convocados do selecionador luxemburguês para os próximos jogos a contar para a terceira e quarta jornadas da Liga das Nações.

Liga das Nações. Mica Pinto é um ‘leão vermelho’

O defesa Michael Pinto, mais conhecido por Mica Pinto, vai estrear-se na seleção luxemburguesa de futebol.

O futebolista, natural de Diekirch, tem dupla nacionalidade e já vestiu a camisola das ‘quinas’ na seleção portuguesa de sub-18 e sub-20. Mas agora foi chamado por Luc Holtz à seleção luxemburguesa, algo de que já se falava desde há cerca de cinco anos.

Esta é a principal novidade da lista de convocados do selecionador luxemburguês para os próximos jogos a contar para a terceira e quarta jornadas da Liga das Nações, em outubro, frente a Chipre, dia 10, e ao Montenegro, dia 13.

Antes destes embates oficiais, há um encontro de preparação marcado para o dia 7 de outubro, no estádio Josy Barthel, às 20h15, frente ao Liechtenstein.

Após uma entrada com o pé direito frente ao Azerbaijão, com uma vitória fora por 2-1, e uma derrota amarga na receção ao Montenegro por 0-1, os ‘leões vermelhos’ encontram-se no segundo lugar da Liga C da prova europeia das Nações, com 3 pontos.

Mica Pinto, de 27 anos, jogador do Sparta Roterdão, poderá ‘estrear-se’ enquanto ‘leão vermelho’ já no dia 7 de outubro, em casa, no Josy Barhtel, se for opção de Luc Holtz.

Note-se também que a Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) informou esta terça-feira, em comunicado, que Manuel Cardoni, antigo jogador internacional, será o próximo diretor técnico da seleção nacional a partir da temporada 2021/2022.



