Liga das Nações. Luxemburgo recebe Montenegro e Portugal joga na Suécia

(Com Manuela Pereira e Agência Lusa)

A seleção luxemburguesa de futebol recebe esta terça-feira a congénere do Montenegro na segunda jornada do Grupo1 da Liga C da Liga das Nações. O embate tem início marcado para as 20h45, no Estádio Josy Barthel. Os 'Leões Vermelhos' partem motivados para o segundo teste na fase de grupos da prova, depois de se terem estreado no sábado com uma vitória por 2-1, em Baku, frente ao Azerbaijão. Vitória selada já cumpridos mais de 70 minutos de jogo e depois de a equipa luxemburguesa ter estado a perder.

O Luxemburgo está inserido no Grupo 1 da Liga C, juntamente com Montenegro, Chipre e Azerbaijão. Neste momento, Montenegro e Grão-Ducado lideram o grupo, ambos com três pontos.

Já Portugal, detentor do título, joga esta terça na Suécia, na segunda jornada do Grupo 3 da Liga A, depois de no sábado ter derrotado a Croácia por 4-1. Neste momento, Portugal e França seguem à frente naquele grupo, com três pontos. Para o encontro desta noite, em Solna, Cristiano Ronaldo continua em dúvida, apesar de não ter demonstrado qualquer limitação no treino de segunda-feira. O Suécia-Portugal tem início marcado para as 20h45.





