A seleção luxemburguesa de futebol vai defrontar o 1. FC Sarrebruck em jogo de preparação para a fase de grupos da Liga das Nações. O particular está agendado para o dia 1 de setembro, no estádio Josy Barthel, às 19h00, segundo anunciou esta quarta a Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF).

Liga das Nações. Luxemburgo recebe FC Sarrebruck em jogo particular

A fase de grupos da segunda edição da Liga das Nações vai disputar-se entre setembro e novembro deste ano. O Luxemburgo está inserido no Grupo 1 da Liga C, juntamente com Montenegro, Chipre e Azerbaijão. Os 'Leões Vermelhos' defrontam o Azerbaijão, no dia 5 de setembro, voltando a entrar em campo no dia 8 do mesmo mês para enfrentar o Montenegro.



Já a seleção portuguesa, campeã europeia e detentora da Liga das Nações, está no Grupo 3 da Liga A, e começará a defender o título contra Croácia, Suécia e França.

