Liga das Nações. Luxemburgo perde com o Montenegro ao cair do pano

A seleção luxemburguesa de futebol sofreu a sua primeira derrota na Liga das Nações, frente à congénere do Montenegro, esta noite, no estádio Josy Barthel, num jogo intenso que ficou marcado pela grande penalidade [contestada] apontada já nos descontos contra a equipa grã-ducal.

Redação A seleção luxemburguesa de futebol sofreu a sua primeira derrota na Liga das Nações, frente à congénere do Montenegro, esta noite, no estádio Josy Barthel, num jogo intenso que ficou marcado pela grande penalidade [contestada] apontada já nos descontos contra a equipa grã-ducal, e também pela expulsão de Christopher Martins, médio de origem caboverdiana.

Depois dos três pontos conquistados merecidamente em Chipre, os 'leões vermelhos' viram o Montenegro chegar à liderança isolada do grupo 1 da Liga C da Liga das Nações ao somarem o segundo triunfo no Grão-Ducado.

Discutindo o jogo taco a taco com a formação montenegrina e mesmo dominando durante largos momentos, a equipa grã-ducal, onde pontificam os médios lusófonos Christopher Martins e Leandro Barreiro, acabou por conceder uma grande penalidade muito contestada, ao minuto dos 93, que foi fatal para as ambições dos comandados de Luc Holtz.

A juntar à derrota, lamenta-se a expulsão Christopher Martins por acumulação de cartões amarelos, aos 84 minutos, o que deixou o meio campo da formação grã-ducal mais fragilizada.

O Luxemburgo ocupa agora o segundo lugar do grupo i da Liga C, com 3 pontos, os mesmos do Azerbaijão que foi a Chipre vencer por uma bola a zero.



Em último, sem qualquer ponto, escontra-se a seleção cipriota.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.