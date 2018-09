A seleção luxemburguesa recebeu e venceu a Moldávia, por 4-0, no primeiro jogo da Liga das Nações que se disputou no estádio Josy Barthel, na capital. Após uma primeira parte bastante discreta, os 'leões vermelhos' banalizaram completamente o adversário com um excelente futebol na etapa complementar.

Liga das Nações: Luxemburgo goleia Moldávia com segunda parte demolidora

A seleção luxemburguesa recebeu e venceu a Moldávia, por 4-0, no primeiro jogo da Liga das Nações que se disputou no estádio Josy Barthel, na capital. Após uma primeira parte bastante discreta, os 'leões vermelhos' banalizaram completamente o adversário com um excelente futebol na etapa complementar.

Após uma primeira parte de completo domínio dos moldavos, o Luxemburgo, que se apresentou tacticamente em 1-4-4-2, inaugurou o marcador por intermédio de Kevin Malget, aos 34 minutos, na sequência de um canto apontado por Oliviet Thill. Até então tinham sido os visitantes a desperdiçar algumas ocasiões de golo, valendo a eficácia do defesa do F91 Dudelange.



Mas o golo de Malget teve a particularidade de despertar a formação grã-ducal que a partir daí chamou a si o controlo do jogo e foi para o intervalo a vencer pela margem mínima.

Kevin Malget (de vermelho) inaugurou o marcador para o Luxemburgo Foto: Ben Majerus

No segundo tempo o Luxemburgo veio completamente diferente e dominou por completo os segundos 45 minutos com um futebol agressivo e excelentes combinações pelos flancos. O domínio dos donos da casa acentuou-se e o segundo golo adivinhava-se a qualquer momento. E acabou por aparecer aos 60 minutos, por Olivier Thill, que após excelente diagonal de Carlson rematou imparável para o fundo das redes adversárias.

A Moldávia acusou o segundo golo e cedeu definitivamente. As entradas de Aurélien Joachim e Daniel da Mota dinamizaram ainda mais o ataque dos 'leões vermelhos' que marcaram o terceiro golo com um remate certeiro de Danel Sinani após canto de Thill.

Kiki Martins, médio de origem caboverdiana do Lyon emprestado ao Troyes, fechou as contas com um golo de excelente recorte técnico para gáudio dos cerca de 3.000 espetadores que fizeram a festa com os jogadores no final do encontro.



Ficha do jogo

Luxemburgo - Moldávia: 4-0

Estádio Josy Barthel, tempo seco, relvado em bom estado. Arbitragem de Roby Harvey, assistido por Robert Clarke e Wayne McDonnel (Irlanda).

2.956 espectadores pagantes. Resultado ao intervalo: 1-0.

Evolução do marcador: 1-0 aos 34 minutos por Kevin Malget, 2-0, aos 60' por Olivier Thill, 3-0 por Sinani aos 75', 4-0 por Kiki Martins aos 82'.

Cantos: (1+3) para o Luxemburgo; (6+4) para a Moldávia.

Cartões amarelos: Rodrigues para o Luxemburgo; Graur e Carp para a Moldávia.

LUXEMBURGO (1-4-4-2): Moris; Jans (cap), Chanot, Malget, Lars Gerson; Kiki Martins, Carlson, Sinani, Olivier Thill (Mario Mutsch 76'), Gerson Rodrigues (Daniel da Mota 54') e Turpel (Aurélien Joachim 58').

Suplentes não utilizados): Schon; kips, Mahmutovic, Bohnert, Chris Philipps, Vincent Thill; Leandro Barreiro, Mathias Jänisch, Deville.

Seleccionador: Luc Holtz.

MOLDÁVIA (1-4-4-2): Koselev, Reabciuk, Carp (Cojocari 75'), Posmac, Epureanu (cap), Gatcan, Cociuc, Dedov (Platica 63'), Ginsari (Nicolescu 62'), Graur e Amtoniuc.

Suplentes não utilizados: Namasco, Pascenco, Racu, Jardan, Anton, Ambros.

Seleccionador: Alexandru Spiridon.

