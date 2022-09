No próximo domingo, os 'leões vermelhos' recebem a Lituânia.

Futebol

Liga das Nações. Luxemburgo empata com Turquia

Susy MARTINS No próximo domingo, os 'leões vermelhos' recebem a Lituânia.

A seleção luxemburguesa de futebol empatou na quinta-feira, com a Turquia, 3-3, no quinto jogo a contar para o Grupo 1 da Liga C, da Taça das Nações.

Os golos luxemburgueses foram marcados por Marvin Martins, Daniel Sinani e Gerson Rodrigues.

Os 'leões vermelhos' ocupam o segundo lugar do grupo, com 8 pontos, numa tabela liderada pelos turcos, com 13 pontos.

No próximo domingo (25 de setembro), o Luxemburgo recebe a Lituânia.



