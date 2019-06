A seleção 'laranja' assegurou a vitória já no prolongamento com os dois golos dos holandeses a surgirem de outros tantos erros evitáveis dos defesas ingleses.

Liga das Nações. Holanda bate Inglaterra e defronta Portugal na final

Álvaro Cruz A seleção 'laranja' assegurou a vitória já no prolongamento com os dois golos dos holandeses a surgirem de outros tantos erros evitáveis dos defesas ingleses.

A Holanda venceu esta quinta-feira a Inglaterra em Guimarães, por 3-1, e vai ser o adversário da seleção portuguesa na final da Liga das Nações, domingo, marcada para as 20:45 (hora luxemburguesa) no Estádio do Dragão, no Porto.



A seleção holandesa foi superior na maior parte do jogo em que o selecionador inglês poupou vários jogadores que estiveram presentes na final da Champions. Mas a Inglaterra colocou-se em vantagem, aos 32 minutos, numa grande penalidade convertida por Rashford, a castigar uma falta cometida por De Ligt e foi para o intervalo a vencer sem ter feito muito para o merecer.

Na segunda parte, aos 73 minutos, De Ligt redimiu-se do lance em que cometeu grande penalidade e assinou o empate, de cabeça, na sequência de um pontapé de canto, colocando maior justiça no resultado.

Aos 83 minutos, Lingard marcou para a Inglaterra, mas o golo foi anulado pelo VAR, por fora de jogo, e a decisão do encontro foi para prolongamento, porque o holandês Depay falhou clamorosamente uma excelente oportunidade para marcar já em tempo de compensação.

A Holanda esteve melhor no fase adicional do jogo e adiantou-se no marcador aos 97 minutos. Após perda de bola infantil de Stones, Pickford ainda defendeu o primeiro remate, mas Walker introduziu a bola na própria baliza a meias com Promes que aproveitou a benesse. Os ingleses acusaram o golo e um novo erro da sua defesa permitiu a Promes fazer o terceiro golo da Holanda, aos 114 minutos, e sentenciar a partida.

Portugal, que na quarta-feira venceu a Suíça por 3-1, vai defrontar a Holanda na final de domingo com a estatística a favor da seleção nacional. Nas fases finais do Euro2012, Alemanha2016 e Euro2004, Portugal venceu sempre a seleção 'laranja'.

Às 15:00, Suíça e Inglaterra disputam o terceiro lugar da prova, em Guimarães.

