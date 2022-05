Mourinho chega-se à frente na história e é o primeiro treinador a apresentar-se nas finais das três provas continentais: Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência.

AS Roma vs Feyenoord

Final da Liga Conferência. A noite dos invencíveis

Rui Miguel Tovar Mourinho chega-se à frente na história e é o primeiro treinador a apresentar-se nas finais das três provas continentais: Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência.

Mourinho (quatro títulos europeus em quatro finais) vs Feyenoord (três em três) é esta quarta-feira a final da Liga Conferência em Tirana.

Sevilha, check. Gelsenkirchen, check. Madrid, check. Solna, check. Tirana? Bela pergunta, com resposta apalavrada antes da meia-noite de hoje. Milão, check. Roterdão, check. Roterdão, check. Tirana? Bela pergunta, com resposta apalavrada antes da meia-noite desta quarta. Tirana, antes da meia-noite? Nem mais, a capital da Albânia é palco da final da Liga Conferência entre os invencíveis Mourinho e Feyenoord com início às 21 horais locais.

O estádio onde se vai defrontar a final da Liga Conferência esta quarta-feira, na capital albanesa. Foto: Gent Shkullaku/AFP

Calma lá, Mourinho não joga sozinho vs Feyenoord. Acompanham-no Rui Patrício e Sérgio Oliveira, só para citar os compatriotas. Depois, mais uns quantos jogadores. O mais especial é o inglês Tammy Abraham, número 9 de categoria com 27 golos em 2021-22, nove na Liga Conferência, uma prova recém-criada pela UEFA. Por isso mesmo, Mourinho chega-se à frente na história e é o primeiro treinador a apresentar-se nas finais das três provas continentais: Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência. É mais, Mourinho até vai à final da Taça UEFA, precursora da Liga Europa e é aí que o sonho começa.

Época 2002-03, o FC Porto goza de um avanço pontual considerável sobre o Benfica na 1.ª divisão e dedica-se de corpo e alma à Taça UEFA. Nos ¼, o Panathinaikos é afastado em Atenas, após prolongamento. No sorteio da ½ final, as bolas desviam os rivais portuenses. O Celtic sai ao Boavista, a Lazio ao FC Porto. Tu queres ver, uma final portuguesa? No way. O FC Porto cumpre (e bem) a sua parte com 4:1 nas Antas e 0:0 no Olímpico, já o Boavista é arrumado por um solitário golo de Larsson no Bessa.

Sevilha, aí vamos nós. O Celtic é um adversário digno, treinado por um norte-irlandês castiço – Martin O’Neill, de seu nome. "Estou na minha estreia, frente a Portugal, em Anfield, devido aos problemas no nosso país. Marquei um golo e no final, claro que o Eusébio não sabia quem eu era. Toda a gente queria a camisola dele e o Bryan Hamilton conseguiu-a. Ele ia a passar em tronco nu e eu pensei que queria algo. Olhei-o nos olhos e pedi-lhe os calções, que tinham uma faixa lateral com as cores nacionais. Muito bonito e diferente do habitual. Ele deu-me os calções antes de ir para o balneário. Ainda os tenho lá. Por vezes uso-os na praia e acreditem que muita gente acha que sou o Eusébio."

Posto isto, FC Porto vs Celtic é um Derlei vs Larsson. Um bis para cada. Quem desempate é Alenitchev. O russo também é figura no ano seguinte, na final da Liga dos Campeões, vs Monaco, em Gelsenkirchen. A campanha do FC Porto é quase perfeita, só uma derrota (vs Real Madrid de Queiroz nas Antas). Na fase a eliminar, três vitórias e três empates entre United, Lyon e Deportivo. O Monaco é só mais uma vítima. E que vítima, chi-ça. Acaba 3:0, golos de Carlos Alberto, Deco e, claro, Alenitchev.

Passam-se uns anos, Mourinho passa pelo Chelsea, onde é bicampeão inglés, e depois assina pelo Inter. Em duas épocas, ganha tudo e um par de botas. No jogo da despedida, 2:0 vs Bayern no Santiago Bernabéu, em Madrid. É a final da Liga dos Campeões, resolvida com um bis de Milito e célebre pela choradeira de Materazzi no ombro de Mourinho, à saída do estádio. A vida de José ganha asas. Há Real Madrid, há mais Chelsea (outro título de campeão inglês) e há Manchester United. O seu último título europeu é na Suécia, à custa do Ajax. Um golo em cada parte de Pogba e Mikhtaryan traduzem a superioridade dos ingleses.

Daí para cá, Mourinho tem estado mais retraído. Há Tottenham e, agora, Roma. Atenção, a Roma perde as duas finais europeias da sua história. E ambas em casa. A primeira em 1984, nos penáltis vs Liverpool, para a Taça dos Campeões. A segunda em 1991, vs Inter, para a Taça UEFA. Se Mourinho ganha, dá um salto generoso na autoestima pessoal e de um clube centenário como a Roma – ainda por cima, a arquirrival Lazio tem um título europeu no currículo, a última Taça das Taças, em 1999.

O Feyenoord continua invicto em finais europeias. Tal como Mourinho. Foto: Valerio Pennicino/AFP

Então e o Feyenoord? Cuidado com eles, só uma derrota europeia em 18 jogos na Liga Conferência 2021-22. Primeiro clube holandês a sagrar-se campeão europeu, é o parente pobre dos grandes da Holanda, atrás de Ajax e PSV, em matéria de títulos de campeão holandês e vencedor da Taça da Holanda. O Feyenoord goza, isso sim, de um prestígio inatacável em finais europeias, com três vitórias e um empate em quatro jogos. É dizer, zero derrotas. Invicto, como Mourinho. Quem quebra hoje em Tirana?

A odisseia do Feyenoord começa em 1970, na Taça dos Campeões. O Celtic aterra em Milão como detentor do título e até marca primeiro, através de Gemmell (30’). O Feyenoord empata no quadradinho seguinte, pelo capitão Israël (32’). No prolongamento, Billy McNeill ajuiza mal um lançamento longo para as duas costas e faz penálti com mão na bola. Antes que o árbitro italiano Lo Bello pudesse apitar, o sueco Kindvall aparece e desata o nó da incerteza.

Quatro anos depois, em 1974, o Feyenoord levanta a Taça UEFA em casa, na famosa banheira de Roterdão, o Estádio De Kuip, mais uma vez sob arbitragem de Lo Bello. Ao 2:2 em Londres vs Tottenham, o Feyenoord responde com um inequívoco 2:0 numa noite em que os adeptos ingleses se portam mal. A UEFA toma nota da ocorrência e suspende o Tottenham das competições europeias por seis anos.

O Feyenoord lança-se ao bis na Taça UEFA a partir do momento em que a banheira é eleita sede da final em 2002. Dá-se até a curiosidade de esgrimir argumentos vs PSV nos ¼. Um golo de Van Hooijdonk nos descontos vale o prolongamento, em Roterdão. Nos penáltis, 5:4. Na ½ final, há quem sonhe com uma final 100% milanesa. Azar, o Dortmund elimina o Milan, o Feyenoord o Inter.

Na final, Vítor Pereira é o árbitro. É ele quem expulsa o veterano Kohler aos 31 minutos por penálti sobre Tomasson. Mal ouve o apito, Kohler cumprimenta Vítor Pereira com um passou-bem e sai de cena. Pormenor, é o seu último jogo da carreira. No penálti, 1:0 de Van Hooijdonk. Sete minutos depois, bis de Van Hooijdonk, novamente de bola parada, agora de livre directo. No reinício, Amoroso reduz de penálti, Tomasson estica a diferença e Koller fixa o 3:2. O Feyenoord continua invicto em finais europeias. Como Mourinho. E hoje, em Tirana? Já sabe, antes da meia-noite.

