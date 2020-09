Com mais a vitória frente ao Rosport por 2-0 (a 5a consecutiva), o F91 de Carlos Fangueiro comanda o compeonato invicto, juntamente com o promovido FC Wiltz 71 que recebeu e bateu o Niederkorn por três golos em resposta.

Liga BGL. Wiltz e Dudelange vencem e isolam-se na liderança

Com mais a vitória frente ao Rosport por 2-0 (a 5a consecutiva), o F91 de Carlos Fangueiro comanda o compeonato invicto, juntamente com o promovido FC Wiltz 71 que recebeu e bateu o Niederkorn por três golos em resposta.

O F91 Dudelange continua a sua caminhada triunfal no campeonato da Liga BGL. Os comandados de Carlos Fangueiro obtiveram este domingo a sua 5a vitória conscutiva ao receberem e baterem o Rosport por duas bolas a zero.

A formação de Dudelange divide agora o primeiro lugar da classificação com o promovido FC Wiltz 71 que derrotou surpreendentemente o Progrès Niederkorn por 3-0.

Depois de ter perdido na quarta-feira em casa com o Dudelange (1-2), o Hesperange deslocou-se ao terreno do Hamm Benfica e não foi além de um empate a uma bola. Com duas derrotas, dois empates e duas vitórias, a equipa patrocinada agora por Flavio Becca continua a desiludir e a perder pontos na prova. Quanto aos encarnados do Cents, embora tenham conquistado um importante ponto, continuam a ocupar os últimos lugares da classificação.

O FC Differdange venceu o Rodange em casa, ao cair do pano, e após as duas derrotas nas jornadas iniciais, já é 4° classificado. Um golo já em período de descontos valeu três preciosos pontos à formação de Paolo Amodio que promete lutar pelos lugares cimeiros da tabela.

A Jeunesse d'Esch também venceu o Hostert pela margem mínima este domingo. O capitão Milos Todorovic garantiu o triunfo da sua equipa com um golo a 20 minutos do final de uma partida que se pautou por grande equilíbrio.

Jacky Mmaee (n° 11) e o Racing regressaram às vitória no campeonato frente ao Etzella. Foto: Christian Kemp

O Racing Luxembourg conseguiu a sua segunda vitória na prova e a primeira em casa, frente ao Etzella, por 3-1. Frente ao 'lanterna vermelha', a formação da capital não teve grandes dificuldades em levar de vencida o último classificado que soma apenas dois pontos, fruto de quatro derrotas e dois empates.

O Strassen de Manuel Correia estreou-se a vencer no campeonato. A equipa da capital derrotou confortavelmente o Mondorf-les-Bains por 3-0 e deixou a zona de relegação.

O encontro Titus Pétange - Fola disputa-se segunda-feira às 20h.

Na tabela, comandam F91 e Wiltz, ambos com 15 pontos, seguidos de Rosport e Differdange, com 12 e da Jeunesse com 11. Nos últimos lugares, Etzella com 2 e Hamm Benfica com 3.

