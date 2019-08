O treinador português de futebol que no início desta época tinha assumido o comando técnico do Rodange, equipa que subiu à Liga BGL, cessou funções depois da derrota de ontem, em casa, frente ao Muhlenbach, por 1-3. NO entanto, o técnico luso diz-se pronto para aceitar um novo desafio.

Liga BGL. Vítor Pereira deixa o Rodange

Álvaro Cruz O treinador português de futebol que no início desta época tinha assumido o comando técnico do Rodange, equipa que subiu à Liga BGL, cessou funções depois da derrota de ontem, em casa, frente ao Muhlenbach, por 1-3. NO entanto, o técnico luso diz-se pronto para aceitar um novo desafio.

"Quero ser sempre uma solução e não um problema para os clubes", começou por dizer o técnico luso ao Contacto esta tarde. "Quando as coisas não correm da melhor forma, é fundamental encontrar-se a melhor solução entre ambas as duas partes e foi o que eu acabei por fazer, comunicando a minha decisão aos dirigentes na sexta-feira. Independemente do resultado que se verificou no domingo, já tinha decidido deixar o Rodange", explicou em tom sereno.

O técnico luso, que já orientou clubes como o Sandweiler e a US Esch, averbou três derrotas nas três primeiras jornadas da Liga BGL. Sem entrar em grandes pormenores, Vítor Pereira diz que entendeu ser melhor deixar o clube. "De uma forma geral, a equipa levou mais tempo do que pensávamos para assimilar o modelo de jogo que queríamos implementar no clube. Quando defendemos ideias e dinâmicas próprias, estas devem ser defendidas por todos para que as coisas funcionem bem. O clube tem um orçamento baixo, mas estudámos bem todas as equipas do campeonato. Sabíamos que não ia ser fácil, mas trabalhámos sempre com grande entrega e paixão para colmatar algumas insuficiencias e tentar garantir a manutenção o mais rapidamente possível. Mas, no futebol, são os resultados que mal ou bem acabam por ditar o futuro das pessoas e de certa forma aferir a qualidade do trabalho", precisa.



"Por isso, talvez seja melhor a equipa trabalhar com um treinador que tenha ideias diferentes das minhas e do meu staff para que os resultados aparecem. Esse é o nosso desejo", precisou.

Apesar de ter deixado o clube à terceira jornada, Vítor Pereira sente-se motivado para aceitar um novo desafio: "O futebol é assim mesmo. Umas vezes ganha-se, outras perde-se. Espero que nos apareça um projeto interessante para abraçar, com objetivos bem definidos, para continuar a fazer aquilo que mais gosto". rematou.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.