Liga BGL. Rosport bate Rodange e Mondorf empata com o Hostert

Diana ALVES O Rosport venceu ontem o FC Rodange por 3-1 em jogo da primeira jornada da Liga BGL de futebol. No outro jogo do dia, o Mondorf empatou a uma bola com o Hostert.

Estes dois embates fecharam a ronda inaugural do campeonato luxemburguês, que recomeçou no sábado com público nas bancadas e medidas de segurança para evitar a propagação do novo coronavírus.

Obrigados a usar máscara e a manter o distanciamento, os adeptos assistiram no sábado a três vitórias e um empate. O Swift Hesperange bateu o Differdange por 3-1, o Wiltz venceu o Etzella por 2-1 e o Titus Pétange saiu vitorioso do encontro com o Strassen, ao ganhar por 2-0.

Já o dérbi de Esch-sur-Alzette, entre Fola e Jeunesse, não foi além de um empate a uma bola.

Recorde-se que os embates RM Hamm Benfica-F91 Dudelange e Progrès Niederkorn-Racing foram adiados depois de terem sido detetados casos de covid-19 no seio das estruturas do F91 e do Racing.

Neste momento, Hesperange, Rosport, Pétange e Wiltz ocupam os primeiros lugares da tabela classificativa, todos com os mesmos três pontos.



