Liga BGL retoma o campeonato a 22 de novembro

Susy MARTINS A data foi avançada hoje pela Federação luxemburguesa de futebol

A primeira liga luxemburguesa de futebol, a Liga BGL, deverá ser retomada no dia 22 de novembro. A data foi avançada hoje pela Federação luxemburguesa de futebol (FLF).

Mas as outras divisões, como a liga de honra e o campeonato nacional de futsal, não retomam este ano, devido à pandemia de covid-19.

A chamada ‘pausa de inverno’ durará até ao dia 10 de janeiro de 2021, altura em que recomeçam todas as competições seniores.

O futebol dos escalões infantis e juvenis, só retoma no fim de semana de 17 de janeiro.

A FLF lembra que é preciso respeitar as medidas de segurança e de higiene emitidas pelo Governo para o setor do desporto, nomeadamente a regra dos quatro. Até 31 de dezembro de 2020 é proibido praticar uma atividade desportiva com mais de quatro pessoas, sendo que os treinadores não entram nas contas. No entanto, os treinadores têm de usar máscara, ao contrário dos atletas.

Note-se ainda que a regra de quatro não se aplica aos desportos de elite. O ministro do Desporto, Dan Kersch, defende que «como os atletas de elite são abrangidos trabalham num ambiente semi-profissional são por consequência vigiados e acompanhados pelos médicos do clube».

Outra das medidas anunciadas prende-se com o facto de apenas serem autorizadas um máximo de 100 pessoas em eventos desportivos.

