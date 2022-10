O destaque da oitava jornada vai para os jogos Fola d'Esch - F1 Dudelange e Differdange - Hesperange.

Futebol

Liga BGL regressa com todos os jogos às 15h

Henrique DE BURGO O destaque da oitava jornada vai para os jogos Fola d'Esch - F1 Dudelange e Differdange - Hesperange.

A Liga BGL de futebol está de regresso, após duas semanas de pausa, por causa de compromissos da seleção nacional. Como novidade, os jogos vão decorrer todos este domingo, às 15h, em vez das 16h, para poupar energia. O destaque da oitava jornada vai para os jogos Fola d'Esch - F1 Dudelange e Differdange - Hesperange.

Jogos da liga BGL mudam de hora para poupar eletricidade Luxemburgo pretende reduzir o consumo energético no próximo inverno, a par com todos os países da UE.

No resto da jornada, o Mondercange recebe o Mondorf, o Etzella recebe o Käerjeng e o Titus Pétange faz o mesmo ao Rosport. Jogam-se ainda o Strassen - Wiltz, Racing - Jeunesse e Hostert - Niederkorn.

O F91 Dudelange lidera o campeonato, com 21 pontos, seguido pelo Hesperange, com 19. O Hostert e o Rosport partilham a última posição com 4 pontos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.