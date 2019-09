O Progrès ganhou este domingo na deslocação ao reduto do Rosport e manteve a liderança da Liga BGL de futebol.

Liga BGL: Progrès vence em Rosport e mantém liderança

Diana ALVES

À quinta jornada os homens de Niederkorn, que registam quatro vitórias e um empate na presente edição do campeonato, bateram o adversário por 3-0, permanecendo no topo da tabela com 13 pontos, os mesmos do FC Differdange que nesta ronda bateu o Etzella por 2-1.



A fechar o pódio, no terceiro lugar, está o Mondorf com 11 pontos. A equipa de Mondorf-les-Bains subiu ao terceiro posto depois de ter vencido, em casa, o FC Mühlenbach por 3-0.

O campeão nacional em título F91 Dudelange não foi além de um empate nesta jornada. Após a derrota por 2-0 na última ronda frente ao Progrès e dias depois de ter conseguido o apuramento para a fase de grupos da Liga Europa, a formação de Dudelange empatou a três bolas na receção ao Racing, mantendo-se no 11° lugar do campeonato, com apenas quatro pontos.

