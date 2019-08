Os jogos da segunda jornada da Liga BGL de futebol estão marcados para domingo à tarde, excepto o Pétange - F91 Dudelange, que foi adiado.

Liga BGL: Progrès vai a Hostert, F91 descansa

Os jogos da segunda jornada da Liga BGL de futebol estão marcados para domingo à tarde, excepto o Pétange - F91 Dudelange, que foi adiado.

O Progrès Niederkon, que entrou na competição a todo o gás, desloca-se ao reduto do modesto Hostert.

O Fola, um dos principais candidatos ao título, vai a Strasssen e a Jeunesse, goleada na primeira ronda, pelo Progrès (4-0), recebe o Racing.

O pormenor mais insólito acontece no reduto do primodivisionário Mühlenbach. A direção do clube, de origem balcânica, decidiu proibir a venda e o consumo de álcool e de carne de porco no seu estádio, por motivos religiosos.

Programa completo

Hostert – Progrès (16:00)

Jeunesse – Racing (16:00)

Mühlenbach – Rosport (16:00)

Etzella – Rodange (16:00)

Differdange – Mondorf (16:00)

Strassen – Fola (18:00)

Avelino Gomes

