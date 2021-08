O Hostert e o Mondorf lideram até à data a tabela classificativa da Liga BGL.

LIga BGL

Progrès Niederkorn e F91 Dudelange vencem jogos em atraso

Manuela PEREIRA

Esta quarta-feira realizaram-se dois em jogos em atraso da primeira jornada da Liga BGL, adiados devido a casos de covid-19. No dérbi de Esch, o Progrès bateu o Differdange, por 3-0. O mesmo resultado obtido no outro encontro da noite, com o Dudelange a impor-se por três bolas a zero frente ao Wiltz.

Todas as 16 equipas em competição contabilizam agora dois jogos disputados. Até à data, o Hostert e o Mondorf destacam-se na atual temporada da Liga BGL. Os dois clubes são os únicos que venceram os dois desafios até à data e lideram assim a tabela classificativa.

No oposto, o Hamm Benfica é o 'lanterna-vermelha'. Em duas jornadas, os 'encarnados de Cents' sofreram 11 golos e não marcaram nenhum.



