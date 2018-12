Formação de Niederkorn venceu por 5-0 com três golos de Karapetian.

Desporto 2 min.

Liga BGL. Progrès goleia líder Jeunesse d'Esch

Álvaro Cruz Formação de Niederkorn venceu por 5-0 com três golos de Karapetian.

No jogo grande da 13ª e última jornada da primeira volta da Liga BGL, o Progrès recebeu e bateu a Jeunesse d’Esch com goleada de 5-0 num jogo que a formação de Niederkorn dominou por completo. Nos outros encontros, destaque para o empate do Rumelange, último classificado, no terreno do Racing Luxembourg e para a importante vitória do Fola ante o Differdange.

O campeão de outono despediu-se de 2018 com uma goleada depois de ter empatado em casa a zero com o Differdange na ronda anterior, dando sinais de descida de forma preocupante. Num jogo que o Progrès controlou do primeiro ao último minuto, a grande figura do encontro foi o ponta-de-lança Alexander Karapetian, autor de um hat-trick.

Quem aproveitou esta derrota foi o Fola que no seu reduto triunfou ante o FC Differdange por 3-0 com um bis de Bensi e um golo de Hadji e colocou-se a apenas dois pontos da Jeunesse que tem 29 pontos.

Ainda no topo da classificação, a jogar em casa, o F91 Dudelange venceu o Hostert por 4-1 e já é terceiro classificado com 26 pontos, mais um do que o Niederkorn que é 4º posicionado com 25.

O Racing Luxembourg de Daniel da Mota foi surpreendido em casa pelo Rumelange, último classificado. A formação da capital não foi além de um empate a duas bolas que a deixa no 6º lugar com 22 pontos.

No primeiro duelo entre treinadores portugueses, o Strassen de Manuel Correia, goleou em casa o Rosport de Pedro Resende (4-0) que deixou uma pálida imagem depois de, na última jornada, ter arrancado um empate frente ao Dudelange.

No segundo encontro entre técnicos lusos, o Mondorf de Paulo Gomes dividiu os pontos num empate a duas bolas com o Hamm Benfica de Daniel Santos.

Baltemar Brito viu agudizar-se a crise do Union Titus Pétange ao ceder em casa um empate a um golo, frente ao Etzella. Os nortistas estiveram a ganhar até ao último minuto, mas a equipa do ex-adjunto de José Mourinho conseguiu chegar ao empate em período de descontos.

A primeira volta do campeonato chega ao fim com a Jeunesse d’Esch a liderar a prova com 29 pontos, mais dois do que o Fola e mais três em relação ao campeão F91 Dudelange.

No próximo domingo disputam-se os oitavos de final da Taça do Luxemburgo, com particular destaque para a final antecipada entre o F91 Dudelange e o Fola.





