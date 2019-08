O Progrès Niederkorn empatou este domingo no reduto do Racing e perdeu a liderança isolada da Liga BGL de futebol.

Liga BGL: Progrès empata no reduto do Racing e perde comando isolado

Em jogo da terceira jornada da prova, os atuais líderes do campeonato não foram além de um empate a uma bola e estão agora em igualdade pontual com o Differdange, que nesta ronda venceu o Hostert por 3-1 e subiu ao segundo lugar da tabela. O Rosport, que perdeu por 2-1 na recepção ao Titus Pétange, caiu uma posição e ocupa agora o terceiro lugar. O Pétange, por seu lado, ascendeu à quinta posição. A ronda número três abriu no sábado com o clássico F91 Dudelange-Jeunesse, que a equipa de Esch-sur-Alzette venceu por 3-1. O F91, que tem um jogo em atraso, ocupa o nono lugar da tabela, com três pontos, ao passo que a Jeunesse vai em sexto, com seis.



O F91 Dudelange, que na terça-feira garantiu a qualificação para o 'play-off' da Liga Europa, tem ainda de disputar uma partida referente à segunda jornada frente ao Union Titus Pétange. O encontro está marcado para 25 de setembro.