A neve que caiu ontem em vários pontos do país adiou a receção do Pétange, atual líder do campeonato, ao Progrès, segundo colocado.

Liga BGL. Pétange-Niederkorn adiado por causa da neve

A partida mais aguardada da décima terceira jornada da Liga BGL de futebol teve de ser adiada por causa do tempo. A neve que caiu ontem em vários pontos do país adiou a receção do Pétange, atual líder do campeonato, ao Progrès, segundo colocado.

De acordo com a Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF), o tempo obrigou ao adiamento de dois encontros. Além do Pétange-Progrès, também o Mondorf-Fola será disputado noutra data, ainda por definir.

Dos jogos disputados ontem, destaque para a vitória do F91. Depois do afastamento da Liga Europa de futebol, os homens de Dudelange venceram o Etzella por 4-1, mantendo o quinto lugar do campeonato, agora com 20 pontos.

O Etzella, por seu lado, caiu um lugar, para a décima primeira posição, com apenas 11 pontos.

Na abertura da ronda, no sábado, em Esch-sur-Alzette, o Hostert bateu a Jeunesse d’Esch por 2-1.A Jeunesse permanece assim no sétimo posto, com 15 pontos, ao passo que o Hostert sobe à décima posição, com 13.