Liga BGL: Pétange defende liderança em Ettelbruck

O Union Titus Pétange lidera o campeonato nacional de futebol.

(AG) - O Fola recebe no domingo o F91 Dudelange, no jogo grande da 9ª jornada da Liga BGL de futebol, apesar de as duas equipas não ocuparem, nesta altura, os lugares cimeiros da classificação. O Fola é quarto classificado, com 16 pontos, e o F91 é oitavo, com 10.

O líder é o Pétange (19 pontos), que se desloca a Ettelbruck, para defrontar o Etzella (12).

Logo abaixo do Pétange estão o Progrès Niederkorn e o Differdange, com 17 pontos, que se defrontam no sábado em Differdange, no duelo que abre a ronda deste fim de semana.