Na última jornada da Liga BGL, só uma vitória no reduto do F91 Dudelange e a derrota do Hostert em Strassen podem garantir a presença dos encarnados no jogo de 'barragem', para tentarem permanecer entre a elite do futebol luxemburguês.

Liga BGL. Pedro Resende acredita no 'milagre' de derrotar o Dudelange

Pedro Resende, treinador do Hamm Benfica, garante ao Contacto que a acredita na "vitória" da sua equipa e diz que "esperança é a última a morrer". "Temos vindo a preparar este último embate com grande tranquilidade, mas temos consciência de que será um David contra Golias. Sabemos que vai ser um encontro tremendamente difícil, mas não impossível. Temos, todos, que acreditar e lutar pela vitória, o único resultado que nos interessa", insiste o treinador português.

Privado de Ronny Souto e Samuel, os dois médios defensivos da equipa, Pedro Resende vai ter que improvisar no seu 'onze' de base, sabendo que as opções não são muitas. "São dois jogadores com traquejo e que se complementam muito bem naquela zona do terreno. Temos que encontrar soluções para ultrapassar esta situção e abordar o encontro da melhor forma, com grande coragem, solidariedade e fé", vinca.

Frente ao Dudelange, equipa treinada por Dino Toppmöller, técnico alemão que dirigiu os encarnados do Cents durante duas temporadas, Pedro Resende não acredita em facilidades, e diz que "0 Dudelange joga sempre para ganhar, independentemente do adversário". No entanto, Resende sabe que o campeão poderá fazer descansar alguns jogadores para a final da Taça do Luxemburgo, sobretudo aqueles que têm mais minutos nas pernas, mas não entra em euforias: "O F91 tem um plantel vasto e de grande qualidade. Por isso, será sempre uma equipa forte aquela que vamos defrontar amanhã", explica, e conclui: "O mais importante para nós é que possamos entrar em campo a pensar na vitória, determinados e a deixar tudo em campo pelo nosso clube", vinca.

Nos outros jogos, destaque ainda para o encontro Strassen - Hostert, na capital, no qual os forasteiros vão tentar conquistar os três pontos com um score volumoso e esperar que o Etzella perca no reduto do Racing para tentar garantir a manutenção sem ter que jogar o jogo de 'barragem', o que nos parece extremamente difícil.

Um dérbi a não perder no domingo entre Fola e Jeunesse d'Esch. Foto: Christian Kemp

O Fola, que já tem o segundo lugar do campeonato garantido, recebe a Jeunesse d'Esch no dérbi da metrópole do ferro. Um jogo de prestígio que ambas as formações querem ganhar, com especial relevo para os 'alvinegros' - atualmente no terceiro lugar - que em caso de derrota poderão ainda ser ultrapassados pelo Differdange na tabela.

Outro dos jogos a não perder é o Mondorf - FC Differdange. Sem nada a perder, a equipa da casa poder impedir o adversário de garantir um lugar europeu (caso o Dudelange vença a taça contra o Etzella) em caso de vitória. A grande particularidade deste encontro é que Arno Bonvini, despedido do FC Differdange à 17a jornada, orienta agora o Mondorf e esfrega as mãos à espera da sua ex-equipa...

Ainda na luta pelo quarto lugar, o Niederkorn recebe em casa o já despromovido Rumelange. A formação agora comandada por Mario Mutsch poderá chegar ainda a um lugar de acesso às competições europeias, caso vença, mas tem de esperar que o Differdange não ganhe em Mondorf.



O FC Etzella desloca-se ao terreno do Racing Luxembourg e necessita de pelo menos um ponto para assegurar definitivamente a permanência entre a elite do futebol luxemburguês. A formação da capital 'enterrou' as últimas esperanças no domingo passado, ao perder em Rumelange, facto que poderá facilitar a tarefa aos nortistas.

No último encontro da jornada, Union Titus Pétange e Rosport defrontam-se num jogo sem qualquer interesse. Com a permanência garantida entre a 'nata' do futebol grão-ducal, os dois clubes vão apenas lutar pelo prestígio da vitória e para se despedirem de época da melhor forma.





