Novo jogo entre Niederkorn e Differdange já tem data marcada

Ana Patrícia CARDOSO A partida, que marcava o arranque da Liga BGL, foi interrompida no sábado devido à chuva forte.

Na tarde de sábado, as equipas do Progrès Niederkorn e do FC Differdingen ainda jogaram por 40 minutos, mas o mau tempo não deu tréguas e o árbitro Laurent Kopriwa foi forçado a interromper a partida devido à forte chuva que caía no Luxemburgo.

A associação de futebol FLF anunciou esta segunda-feira nova data para embate. Será na próxima semana, quarta-feira, 18 de agosto.

O jogo entre o F91 e Wiltz, já adiado antes do início da época devido a cinco casos positivos de covid-19, também será nesse dia.









