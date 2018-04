O campeão nacional e líder do campeonato, F91 Dudelange, e o Progrès Niederkorn continuam separados por cinco pontos na classificação, após a realização da 22ª jornada da Liga BGL de futebol.

Liga BGL: Na frente tudo na mesma

O F91 recebeu e venceu o Strassen, por 3-2, e continua na liderança isolada da Liga BGL, com 56 pontos.

Já o Progrès Niederkorn foi a Cents, ao reduto do RM Hamm Benfica, triunfar por 2-1. Este resultado permite à equipa do sul segurar o segundo lugar, com 51 pontos. Já os ‘encarnados’, orientados pelo português Daniel Santos, desceram para o décimo lugar, com 27 pontos.

Nesta jornada, o Fola manteve o terceiro lugar da classificação, com 40 pontos, após a vitória no terreno do Mondorf, por 1-0.

Stelvio Rosa da Cruz (F91 Dudelange), e Pedro dos Santos (Strassen) Foto: Stéphane Guillaume

Já o Differdange foi surpreendido em casa pelo Titus Pétange, do brasileiro Baltemar Brito, ao perder por 2-0.

No campeonato da Promoção de Honra, o líder Rumelange foi ao terreno do Wiltz vencer, por 3-0, na 22ª jornada do campeonato secundário. Este resultado permite ao Rumelange continuar na frente da Promoção de Honra, com 53 pontos, mais um do que Etzella, segundo classificado.



Resultados da 22.ª jornada da Liga BGL:

US Esch - Hostert 1-2

F91 Dudelange - Strassen 3-2

Rodange - Rosport 1-1

Mondorf - Fola 0-1

RM Hamm Benfica – Progrès Niederkorn 1-2

Differdange - Titus Pétange 0-2

Jeunesse - Racing 1-2.

Ver a classificação da Liga BGL AQUI .

Resultados da 22.ª jornada da Promoção de Honra:

Sandweiler - Mertert-Wasserbillig 1-4



Mamer - Muhlenbach 2-5



Etzella - Hesperange 2-0



Canach - Käerjéng 4-3



Kayl-Tétange - Erpeldange 1-4



Wiltz - Rumelange 0-3



Grevenmacher - FF Norden 1-3.

Ver a classificação da Promoção de Honra AQUI .



