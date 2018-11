Apesar do empate a zero bolas frente ao Differdange, a Jeunesse de Esch assegurou o título de campeão de outono. Veja aqui os resultados da penúltima jornada antes da pausa de inverno.

Liga BGL: Jeunesse de Esch é campeão de outono

Apesar do empate a zero bolas frente ao Differdange, a Jeunesse de Esch assegurou o título de campeão de outono.

Os jogos deste domingo, penúltima jornada antes da pausa de inverno, trouxeram mexidas na frente, com exceção do líder Jeunesse (29 pontos).

O Fola foi vencer ao terreno do Hamm Benfica e ocupa agora o segundo lugar (24 pontos), com mais um ponto do que o F91 e o Differdange, que empataram nos seus respetivos jogos.



No confronto direto, o Niederkorn bateu o Racing em casa e trocou de posição com a equipa da capital, que é agora sexto, depois de há duas semanas ter estado no segundo lugar.

Jeuness - Differdange. Foto: Ben Majerus

Quantos aos outros jogos, seguem aqui os resultados completos da 12a jornada:

Progrès Nidderkorn 2 - 0 Racing



Rumelange 0 - 0 Union Titus Pétange



Etzella 0 - 2 Strassen



Hoschtert 1 - 1 Mondorf



Jeunesse 0 - 0 Differdange



Rosport 2 - 2 F91 Dudelange



Hamm Benfica 1 - 2 Fola



Classificação: