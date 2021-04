A 24ª jornada ditou tudo igual no topo da classificação da liga BGL, mas há mexidas no fundo.

Liga BGL. Hamm Benfica vence fora e afasta-se dos últimos lugares

Henrique DE BURGO Os três primeiros classificados da liga BGL de futebol venceram os respetivos jogos da 24ª jornada esta quarta-feira. Mas no fundo da tabela há mexidas.

O Hamm Benfica aproveitou a perda de pontos dos concorrentes diretos e, com a vitória por 3-0 em casa do Hostert, subiu mais um lugar. Os encarnados de Cents são agora 14°, com 18 pontos, menos 1 do que o Mondorf e menos 2 do que o Rodange.

O Etzella empatou em casa a duas bolas com o União Titus Pétange. A equipa de Ettelbruck é cada vez mais último, com 14 pontos, enquanto o Titus Pétange está agora um lugar acima, com 17 pontos.

Nos outros jogos, o Fola foi golear o Rosport por 5-1 e mantém a liderança, com 56 pontos. O Hesperange recebeu e venceu o Wiltz por 4-2, enquanto o F91 Dudelange foi vencer ao terreno do Rodange por 3-0. Hesperange e Dudelange continuam empatados na perseguição ao líder, com 52 pontos.

O Mondorf perdeu em casa por 1-0, na receção ao Niederkorn, a Jeunesse também foi derrotada pelo Racing pelo mesmo resultado, enquanto o Differdange e o Strassen emparam 1-1. No total, faltam seis jornadas para o fim do campeonato, sendo que a próxima ronda joga-se já este fim de semana.



