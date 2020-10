Com exceção do Niederkorn-Hesperange, agendado para 25 de novembro, todos os jogos da oitava jornada se disputam esta quarta-feira a partir das 20h.

Desporto 2 min.

Liga BGL. Hamm Benfica procura a primeira vitória frente ao Mondorf

Álvaro CRUZ No fundo da tabela, os encarnados do Cents acolhem o Mondorf com a necessidade de somarem três pontos para subirem uns lugares na tabela classificativa. Com exceção do Niederkorn-Hesperange, agendado para 25 de novembro, todos os jogos da oitava jornada se disputam esta quarta a partir das 20h.

Um dos jogos desta oitava jornada que está a suscitar alguma expetativa é o RM Hamm Benfica–Mondorf-les-Bains. Os encarnados do Cents, que ocupam a penúltima posição com apenas 2 pontos, mas com o jogo contra o F91 Dudelange por disputar, recebem um adversário que também se encontra numa zona de risco da tabela classificativa, com apenas 5 unidades conquistadas.

Pedro Resende, treinador dos benfiquistas, falou com o Contacto e mostrou-se confiante para o encontro: "Apesar de termos alguns jogadores importantes lesionados, continuo a manter toda a confiança no meu grupo de trabalho. Temos feito bons jogos, mas em alguns deles a sorte tem sido madrasta e não temos pontuado", explica e deixa um desafio aos sócios e simpatizantes do seu clube.

"É importante continuar a acreditar na equipa. Neste encontro é fundamental que o público acorra em grande número para apoiar os jogadores frente a um adversário difícil que também necessita de pontos. Se conquistarmos a vitória, é uma motivação extra para os próximos jogos e talvez seja o arranque para uma boa série de resultados", diz, lamentando que no jogo da Taça do Luxemburgo frente Norden (2-1) a sua equipa tenha sofrido duas expulsões.

"O importante foi seguirmos em frente. A taça é uma competição sempre complicada, onde as equipas mais pequenas se agigantam. Ganhámos e, apesar de termos perdido dois jogadores, e é essa dinamica que queremos transferir para o jogo de hoje contra o Mondorf", concluiu.

O Union Titus Pétange, muito aquém do objetivo ’europeu’ que fixou no início da época, recebe o Rosport, surpreendente 4° classificado. No antepenúltimo lugar da tabela com quatro pontos apenas, a formação de Pétange que mudou recentemente de treinador, terá pela frente um adversário aguerrido que vai lutar pelos três pontos, podendo agudizar a crise do Titus.

O Strassen de Manuel Correia, que começou mal a época, recebe o Hostert e terá uma boa oportunidade para subir uns furos na tabela frente a uma equipa que perdeu os três últimos jogos, mas que tem pontuado mais nos jogos fora do seu reduto.

O Racing Luxembourg, em plena recuperação após um início titubeante, recebe o Rodange na pele de favorito a uma vitória de dificilmente lhe deverá fugir.

No último encontro da ronda, a Jeunesse d’Esch acolhe no seu estádio o FC Differdange para um clássico sempre bastante aguardado. A formação da metrópole do ferro, agora com um treinador grego no comando da equipa, terá pela frente um adversário que não perde há cinco jornadas e espreita um lugar no pódio. Um encontro a não perder, tal como todos os outros, agendado para esta quarta-feira a partir das 20h.

No norte disputa-se o duelo dos segundos classificados. O recém promovido FC Wiltz recebe o Fola num encontro que promete emoções fortes. No seu reduto, a equipa nortista costuma ser um adversário difícil para qualquer adversário, pelo que o Fola não terá a vida facilitada.

Quanto ao líder F91 Dudelange acolhe o Etzella, último classificado, e deverá continuar na senda vitoriosa que tem marcado a equipa do português Carlos Fangueiro. O jogo entre o Progrès Niederkorn e o Hesperange está agendado para o dia 25 de novembro.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.