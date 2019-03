Encarnados do Cents foram derrotados pelo Rumelange com quem dividem agora o último lugar.

Liga BGL. Hamm Benfica perde em casa e complica a vida

Encarnados do Cents foram derrotados pelo Rumelange com quem dividem agora o último lugar.

O RM Hamm Benfica perdeu esta tarde no seu reduto frente ao Rumelange, por 0-1, e complicou as contas da permanência na Liga BGL. Após a importante vitória frente ao Racing na última jornada, os encarnados deram um passo atrás na classificação e dividem agora o último lugar, precisamente com o Rumelange, ambos com 12 pontos.

Sahin marcou o único golo da partida, aos 25 minutos do primeiro tempo, oferecendo a vitória à sua equipa, que apesar de tudo dificilmente escapará à descida de divisão.

Nos outros jogos disputados hoje, o Fola recebeu e bateu o Racing Luxembourg por 3-0 e recuperou o segundo lugar a dois pontos do Dudelange. A Jeunesse d'Esch voltou também às vitórias, em Rosport, frente à equipa local, por 2-1 e subiu ao terceiro lugar da tabela.

O Fola regressou às vitórias frente ao Racing por 3-0. Foto: Stéphane Guillaume

No fundo da tabela, o Hostert goleou em casa o Etzella por 4-0 e igualou o Rosport na classificação, com 18 pontos, menos três que o duo constituido por Mondorf e Etzella, com 21. As quatro equipas vão ter que lutar para evitar o 12° posto, sinónimo de jogo de 'liguilha' com o terceiro classificado da Promoção de Honra.



A 19a jornada da Liga BGL disputa-se no próximo domingo com os seguintes jogos, todos às 16h:



Rosport - Hostert

Progrès - Fola

Jeunesse - Strassen

Titus Pétange - F91 Dudelange

Etzella - RM Hamm Benfica

Racing - Mondorf

Rumelange - Differdange

Quartos de final da Taça do Luxemburgo jogam-se na quarta-feira



às 19h30:

Mertert-Wasserbillig - Rosport



às 20h:

F91 Dudelange - Mondorf

Etzella - Strassen

Muhlenbach - Progrès

