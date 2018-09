O jogo entre o Fola e o F91 Dudelange relativo à 3a jornada da Liga BGL, adiado devido aos compromissos europeus do campeão em título, disputa-se esta quarta-feira, às 19h30, no estádio Emile Mayrisch, em Esch-sur-Alzette.

Liga BGL: Fola - Dudelange joga-se hoje às 19h30 em Esch

O encontro, que já fez correr muita tinta dado o desencontro entre clubes e federação para a data da sua realização, afigura-se como bastante importante para ambas as equipas. Para o Fola, que já soma três derrotas em cinco jogos e se perder arrisca-se a afastar-se ainda mais da luta pelos primeiros lugares, e para o Dudelange que também já soma duas derrotas na prova e necessita de vencer para se aproximar do topo da classificação, embora tenha um jogo a menos que o Fola.

Ciente da importância do jogo, o Dudelange deverá alinhar o seu melhor 'onze' com exceção de Kevin Malget, que estará ausente por lesão. Por seu turno, o Fola também não vai poder contar com todos os seus titulares, já que Koçur, Saïti e Drif foram dados como inaptos pelo departamento médico para o encontro.

O jogo está agendado para esta quarta-feira, às 19h30, no estádio Emile Mayrisch.















