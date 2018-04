Liga BGL: F91 vence em Esch e mantém liderança

O F91 Dudelange venceu este domingo no terreno do Fola, por 3-2, em jogo da 21ª jornada da Liga BGL de futebol, e conservou a liderança isolada do campeonato.

O F91 Dudelange venceu este domingo no terreno do Fola, por 3-2, em jogo da 21ª jornada da Liga BGL de futebol, e conservou a liderança isolada do campeonato.

O F91 lidera agora 53 pontos, mais cinco do que o Progrès Niederkorn, que recebeu e bateu a Jeunesse, por 1-0. A fechar o pódio está o Fola Esch, com 37 pontos. Logo a seguir surge a Jeunesse, igualmente com 37 pontos.

Nesta ronda, o RM Hamm Benfica, do treinador português Daniel Santos, empatou (1-1) na deslocação ao reduto do Rosport. Os encarnados de Cents estão no 9° lugar, com 27 pontos.

Fola Esch - F91 Dudelange

Num duelo na língua de Camões,o Titus Pétange, orientado pelo brasileiro Baltemar Brito, recebeu e triunfou frente à US Esch, de Pedro Resende, por 4-1. O Pétange é 10°, com 25 pontos. A US Esch continua no 14° e último lugar, com 4 pontos.

Resultados da 21.ª jornada da Liga BGL:

Rosport - Hamm Benfica 1-1

Progrès Niederkorn - Jeunesse 1-0

Racing - Mondorf 2-0

Titus Pétange - US Esch 4-1

Hostert - Rodange 1-1

Strassen - FC Differdange 2-2

Fola - F91 Dudelange 2-3.



Classificação da Liga BGL, AQUI .

