O F91 Dudelange sagrou-se hoje campeão nacional de futebol, revalidando o título conquistado na época passada, ao vencer o Canach, por 2-0, na 26° e última jornada da Liga BGL.

Daniel da Mota (43m) e Turpel (48m) marcaram os golos dos campeões nacionais, que encerraram o campeonato com 65 pontos, os mesmo que o Differdange, segundo classificado. O F91 beneficiou do 'goal average', com uma vantagem favorável de 10 golos.

O F91 festeja em Canach

Foto: Fabrizio Munisso

Já o Canach, com a derrota, termina o campeonato no 12° lugar, com 23 pontos, e terá que disputar o jogo de playoff.

O Differdange, que ainda sonhava com o título na última jornada, recebeu e goleou o Rosport, por 6-2. Contudo, o resultado foi insuficiente para alcançar o título inédito.

Já o Fola, terceiro classificado, recebeu e venceu o Käerjeng, por 4-2. O Fola termina o campeonato com 56 pontos.

A fechar os lugares europeus, o Progrès Niederkorn ganhou 5-4 no reduto do Racing e termina no quarto lugar, com 44 pontos.

O Titus Pétange, orientado pelo português Manuel Correia, fecha o campeonato no sexto lugar, com 35 pontos, a melhor classificação do clube na Liga BGL. Hoje goleou a Jeunesse por 6-2.

Na luta pela manutenção, o RM Hamm Benfica, do português Daniel Santos, empatou com o Strassen (1-1) e garantiu a manutenção no principal escalão do futebol luxemburguês. Ficou no 11°, com 26 pontos.

O Rumelange e o Käerjengdescem automaticamente à Liga de Promoção.



Resultados da 26° e última jornada da Liga BGL:

Rëmeleng 5-2 Mondorf

Fola 4-2 Käerjeng

Déifferdeng 6-2 Rouspert

Racing-Union 4-5 Progrès Nidderkuer

RM Hamm Benfica 1-1 Stroossen

Union Titus Pétange 6-2 Jeunesse

Kanech 0-2 F91

Classificação final:

1. F91, 65 pontos



2. Déifferdeng03, 65

3. Fola, 56

4. Progrès Nidderkuer, 44

5. Stroossen, 37

6. Union Titus Pétange, 35

7. Mondorf, 30

8. Jeunesse, 29

9. Rouspert, 28

10. Racing-Union, 27

11.RM Hamm Benfica, 26

12. Kanech, 23

13. Rëmeleng, 23

14. Käerjeng, 22.

