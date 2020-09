O jogo Swift Hesperange – F91 Dudelange domina as atenções da 5a jornada da Liga BGL que se disputa esta quarta-feira à noite a partir das 20h.

Liga BGL. F91 quer preservar invencibilidade em Hesperange

Álvaro CRUZ

A equipa da capital, liderada por Jeff Strasser, conta atualmente no seu efetivo com vários jogadores que nas épocas passadas foram fundamentais nos títulos conquistados pela formação de Dudelange.

Prevê-se, portanto, um encontro bastante disputado entre os ex-reservistas do F91 que assumiram a titularidade no clube frente aos ex-colegas agora a jogar no principal favorito ao título.

Destaque ainda para o duelo a não perder Progrès Niederkorn – Union Titus Pétange, entre duas equipas que assumiram notórias ambições na luta pelo título, mas cujas prestações têm deixado muito a desejar.

O Fola recebe o Hamm Benfica de Pedro Resende, num encontro importante para os encarnados de Cents que ainda não venceram esta época e necessitam de pontos para deixar os últimos lugares da tabela.

O Strassen de Manuel Correia, último classificado com apenas 1 ponto, desloca-se a Rosport, uma das equipas-sensação desta temporada com a [difícil] missão de conquistar pontos, o que não será fácil. A Jeunesse, em crescendo de forma, desloca-se a Ettelbruck para defrontar um Etzella em crise e que conta apenas um ponto. O líder Wiltz vai a Rodange num duelo interessante no qual os nortistas vão procurar manter a liderança frente a uma equipa sempre difícil quando joga no seu reduto.

Hostert–FC Differdange e Mondorf–Racing Luxembourg são encontros onde os visitantes assumem ligeira vantagem no prognóstico.

