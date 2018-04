O campeão nacional F91 Dudelange goleou esta noite na receção ao RM Hamm Benfica, por 4-0, em jogo da 16° jornada da Liga BGL de futebol, disputado no estádio Jos Nosbaum, em Dudelange.

Liga BGL: F91 goleia Hamm Benfica

O campeão nacional F91 Dudelange goleou esta noite na receção ao RM Hamm Benfica, por 4-0, em jogo da 16° jornada da Liga BGL de futebol, disputado no estádio Jos Nosbaum, em Dudelange.

Em noite de acerto de calendário, o F91 chegou ao triunfo com um ‘hat-trick’ de Turpel (6m, 10m e 47m) e Cabral Barbosa (42m).

Com o triunfo, o F91 continua na liderança isolada do campeonato, agora com 50 pontos, mais 5 do que o segundo classificado, o Progrès Niederkorn. A equipa de Niederkorn que venceu, por 3-1, na deslocação ao reduto do Titus Pétange, equipa orientada pelo brasileiro Baltemar Brito.

O Fola ascendeu ao terceiro lugar do campeonato, com 37 pontos, após bater o Hostert, por 4-1.

Já a Jeunesse saiu do pódio ao empatar, a zero, no terreno do Mondorf. A equipa de Esch é agora quarta classificada, com 37 pontos.

Já o Differdange recebeu e bateu o Rodange, por 5-1, e mantém o quinto lugar, com 33 pontos.

No campeonato da Promoção de Honra, o líder Rumelange venceu, por 2-1, na deslocação ao reduto do Kayl/Tétange.

Com este resultado, o Rumelange está no primeiro lugar, com 47 pontos.

O Etzella, segundo classificado, recebeu e venceu o Sandweiler, do português Vítor Pereira, por 2-1, e segue, com 46 pontos, na perseguição ao Rumelange.

Resultados da 16° jornada da Liga BGL, 11/04/2018:

Déifferdeng03 5-1 Rodange

Stroossen 0-1 Racing-Union

Mondorf 0-0 Jeunesse

F91 4-0 RM Hamm Benfica

Union Titus Pétange 1-3 Progrès Nidderkuer

Fola 4-1 Hueschtert

US Esch 0-2 Rouspert



Classificação da Liga BGL AQUI .

Resultados da 16° jornada da Promoção de Honra, 11/04/2018:

Union05 Käl/Téiteng 1-2 Rëmeleng

Gréiwemaacher 1-0 Wooltz 71

Hesper 0-0 Millebach

Käerjeng 2-0 Mamer

Etzella 2-1 Sandweiler

Kanech 3-1 Ierpeldeng

FF Norden02 0-3 Mäertert-Waasserbëlleg



Classificação da Promoção de Honra AQUI.

