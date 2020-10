Com mais uma vitória por 3-0 em Mondorf, a equipa de Carlos Fangueiro soma por vitórias os seis jogos disputados.

Liga BGL. F91 Dudelange soma e segue e já lidera isolado o campeonato

Álvaro CRUZ Com mais uma vitória por 3-0 em Mondorf, a equipa de Carlos Fangueiro soma por vitórias os seis jogos disputados.

Afinal, o F91 é mesmo candidado ao título. Quem dizia que a retirada de Flavio Beca para Hesperange acabaria por enfraquecer o crónico campeão luxemburguês deste século, enganou-se.

E os números não mentem. Neste início de campeonato F91 tem 18 pontos em seis jogos e comanda isolado a classificação, enquanto o super-favorito Hesperange apenas regista 11 pontos, em sete, ocupando a [modesta] sexta posição.

Fola e Wiltz seguem no encalço do Dudelange, ambos com 16 pontos, mas mais um jogo. O Fola venceu o Niederkorn por 4-3, num jogo extremamente emocionante, enquanto o FC Wiltz foi empatar a uma bola no reduto do FC Differdange.

Racing Luxembourg e Strassen venceram fora respetivamente o Hostert (5-0) e o Etzella (4-1), e vão recuperação na tabela.

Quem também surpreendeu foi o Rodange que venceu em casa a Jeunesse por 2-1, situando-se a meio da tabela com 9 pontos, logo a trás da formação de Esch/Alzette que tem 11.

O Hamm Benfica foi empatar a Rosport 2-2 e continua sem ganhar no campeonato. Os encarnados do Cents inauguraram o marcador, estiveram depois a perder por 2-1, tendo conseguido empatar perto do fim.

