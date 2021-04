Última jornada que terminou esta Segunda-Feira de Páscoa ditou mexidas no 'top 3' da tabela classificativa da Liga BGL.

Liga BGL. F91 Dudelange desce ao terceiro lugar

Manuela PEREIRA Última jornada que terminou esta Segunda-Feira de Páscoa ditou mexidas no 'top 3' da tabela classificativa da Liga BGL.

O Swift Hesperange destronou o F91 Dudelange no segundo lugar da Liga BGL, após ter vencido a equipa do sul na jornada 19. O F91 perdeu o embate em casa com o Swift esta segunda-feira por 3-2. As duas equipas estão agora separadas por um ponto na classificação geral: 39 para o Dudelange e 40 para o Hesperange.

Dos outros jogos disputados na Segunda-Feira de Páscoa, o Union Titus Pétange venceu o Progrès Niederkorn por 1-0, uma vitória pela margem mínima e já no final da partida. O golo foi marcado pelo defesa francês Alexandre Lauriente aos 87 minutos.

A jornada 19 da Liga BGL arrancou na sexta-feira passada e encerrou a 5 de abril. O Hamm Benfica não resistiu ao líder Fola no sábado passado. Os 'encarnados' de Cents perderam por 2-0 na receção à equipa de Esch e ocupam o último lugar do campeonato nacional de futebol. Na liderança mantém-se o Fola, com cinco pontos de avanço sobre o Hesperange e mais seis pontos do que agora terceiro classificado F91 Dudelange.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.