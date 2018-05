Para quem esperava que o atual campeão luxemburguês de futebol perdesse pontos no terreno do Differdange, levando a discussão do título para a última jornada, enganou-se redondamente.

Liga BGL: F91 Dudelange conquista tricampeonato e 14° título de campeão

O F91 Dudelange foi este domingo a Differdange golear a equipa local por seis golos sem resposta, numa demonstração de classe, assegurando o terceiro título consecutivo de campeão do Luxemburgo. Somou o 14° título de campeão da sua História.



Os comandados de Dino Toppmöller entraram de forma avassaladora no encontro e aos 20 minutos já venciam por três golos sem resposta. Num encontro de sentido único, a formação de Dudelange foi para o intervalo a vencer por 5-0, perante a apatia geral do Differdange e a completa incredulidade dos seus adeptos.

Nem com a expulsão de Tom Schnell, defesa do Dudelange, aos 33 minutos, o FC Differdange conseguiu estancar a hemorragia tendo sofrido ainda mais um golo no segundo tempo, por intermédio de David Turpel, que com um hat-trick, chegou aos 30 golos, liderando destacado a lista dos melhores marcadores.

Num jogo sem história, a vitória do novo campeão não sofre a mínima contestação, perante uma equipa sem alma que depois de ter falhado um lugar na final da Taça do Luxemburgo, termina o campeonato de forma triste.



Dave Turpe e o treinador Dino Toppmöller em festa no final do jogo em Differdange Foto: Ben Majerus

Nos outros encontros, destaque para a goleada (6-0) sofrida pelo Hamm Benfica em Strassen e para a vitória do Niederkorn em Hostert, por 6-1. O Titus Pétange bolasrecebeu e bateu a Jeunesse por 1-0, enquanto Racing Luxembourg e Rosport empataram a duas bolas. Na quinta-feira, na abertura da 25a jornada, o Fola goleou o Rodange por 7-1, e na sexta-feira, o Mondorf foi vencer ao terreno da US Esch por 3-0.



Ficha de jogo



FC Differdange 03 - F91 Dudelange: 0-6





Arbitragem de Laurent Kopriwa assitido por Mateus Santos e A. Becker. 1.120 espetadores.



Ao intervalo: 0-5.

Evolução do marcador: 0-1 Stolz (12'), 0-2 Ibrahimovic (19'), 0-3 Stolz (22'), 0-4 Turpel (39'), 0-5 Turpel (44'), 0-6 Turpel (80').

Cartões amarelos: Bettmer (25') e Caron (53') para o FC Differdange e Stélvio Cruz (25') para o F91 Dudelange.

Cartão vermelho: Tom Schnell (33'), do F91 Dudelange



DIFFERDANGE: Weber, Almeida, Siebenaler (cap), Vandenbroeck, Franzoni, Bettmer (66' Amri), Fleurival, Hamzaoui, Yéyé, Caron (85' Lohei), Perez (80' Bei).

Jogadores não utilisados: Worré, Bastos.

Treinador: Dan Theis.

F91: Joubert (cap); Jordanov (83e Moreira), Schnell, Prempeh, Mélisse, Cruz, Pokar, Sinani (83e Er Rafik), Stolz, Irahimovic (70e Luisi), Turpel.

Jogadores não utilisados: Frising, Garos.

Treinador: Dino Toppmöller.

