F91 Dudelange. Cinco casos de covid na equipa adiam primeiro jogo

A esmagadora maioria dos clubes de futebol luxemburgueses votaram esta semana a favor da limitação do número de tranferências no referendo organizado pela Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF). A partir da próxima época, os clubes na Liga BGL, principal escalão do futebol grão-ducal, poderão apenas emprestar um total de quatro jogadores a clubes da mesma divisão durante a totalidade da época, mas apenas dois ao mesmo clube.