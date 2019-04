O campeão deu mais um passo importante para a renovação do título e os 'encarnados' do Cents na fuga à despromoção.

Liga BGL: Dudelange vence em Pétange e Hamm Benfica em Ettelbruck

O campeão deu mais um passo importante para a renovação do título e os 'encarnados' do Cents na fuga à despromoção.

Após o empate (1-1) em casa frente ao Strassen na última jornada, o F91 Dudelange deslocou-se a Pétange e venceu categoricamente por 3-1. Com este triunfo, os comandados de Dino Toppmöller aproveitaram o empate a uma bola entre Niederkorn e Fola e aumentaram para quatro pontos a distância para a equipa de Esch-sur-Alzette.

Clement Couturier, Kevin Malget e Sofian Benzouien marcaram para o Dudelange, enquanto Silaj reduziu para a equipa da casa que desceu ao 8° lugar da tabela.

Mas a grande surpresa da jornada foi a vitória folgada do Hamm Benfica em Ettelbruck por três golos sem resposta, conquistando três pontos importantes para a manutenção entre a elite do futebol luxemburguês.

Fola e Niederkorn empataram a uma bola. Foto: Vincent Lescaut

Bertino Cabral, Paulo Arantes e Idir Mokrani marcaram os golos dos benfiquistas que somam 15 pontos, menos três que o Hostert, atual 'barragista' que perdeu em Rosport por 2-0.

Após o excelente jogo da Taça do Luxemburgo em Dudelange, o Mondorf de Paulo Gomes viajou até à capital e perdeu no reduto do Racing por 3-0. Szimayer, Henrique e Humbert marcaram os golos do Racing que subiu ao 5° posto da classificação, com 30 pontos.

O Rumelange, último classificado do campeonato, recebeu o FC Differdange e perdeu por 1-3. A equipa da casa inaugurou o marcador por intermédio de Fatih Sahin, mas os forasteiros deram a volta ao marcador com golos de Caron e Michael Garros.



