Liga BGL. Dudelange mais primeiro, Titus de Fangueiro entra na corrida à Europa

O F91 Dudelange foi um dos grandes beneficiados da 17a jornada da Liga BGL. O campeão foi ao terreno da Jeunesse vencer por 3-0 e aproveitou a derrota do Fola, em Pétange, para consolidar o primeiro lugar da classificação. No fundo da tabela, o Rumelange é cada vez mais último e o Hamm Benfica voltou a perder, regressando à zona de despromoção.

Os comandados de Dino Toppmöller vingaram a derrota sofrida na primeira volta, em casa, frente à Jeunesse, com um triunfo por 3-0 que não sofre a mínima contestação.



Aos 3 minutos, Couturier abriu o marcador e obrigou a Jeunesse a correr atrás do resultado. O Dudelange soube sempre gerir o encontro que teve algumas fases de equilíbrio, mas no segundo tempo, Stélvio Cruz, internacional angolano do F91, aumentou a vantagem para 2-0, e, passados 8 minutos, Danel Sinani selou o resultado com a obtenção do terceiro golo que consolidou o primeiro lugar do Dudelange e a descida ao 4° posto da Jeunesse que em 2019 ainda não conseguiu ganhar.

O Union Titus Pétange continua o seu trajeto 100% vitorioso no campeonato. A equipa de Carlos Fangueiro continua a somar por vitórias os [quatro] jogos disputados e o treinador português encontrou a fórmula mágica para bater o Fola que não perdia há dez jogos.

Com esta vitória, o Union Titus Pétange subiu ao 5° lugar, com 30 pontos, e encontra-se a três do Niederkorn, actual segundo classificado. O Fola, é agora terceiro, com 32 pontos.

O Progrès foi outro dos grandes beneficiados desta ronda. A vitória por 1-0 na receção ao Hamm Benfica catapultou a formação de Niederkorn para o segundo lugar, graças ao golo solitário de Dino Ramdedovic aos 42 minutos. Os encarnados, apesar da excelente réplica, voltaram a cair para o 13° lugar da tabela, com 12 pontos, menos 3 que o Hostert que venceu no terreno do Rumelange, lanterna vermelha, por 4-0.

Racing e FC Differdange empataram a três golos com a equipa da capital a jogar a última meia hora com 9 jogadores. Foto: Stéphane Guillaume

O Strassen de Manuel Correia recebeu e bateu o Mondorf de Paulo Gomes por 1-o, num duelo de treinadores portugueses disputado sob o signo do equilibrado. Mickael Jager marcou o tentou que valeu três pontos ao conjunto da capital que é agora 7° classificado.

No Racing - FC Differdange houve de tudo. Golos, cartões vermelhos e reviravoltas no marcador que acabaram por beneficiar a equipa da casa que terminou o encontro com 9 jogadores e conseguiu um empate a três bolas.

O FC Differdange, que no início da temporada lutava por um lugar na Europa, vinha de três derrotas consecutivas e aos 15 minutos já perdia por 1-o, deixando antever o pior para o resto do encontro. Mas os forasteiros deram a volta ao marcador com dois golos num minuto e foram para o intervalo a vencer por 2-1.

Na etapa complementar, o FC Differange chegou mesmo aos 3-1, à passagem do minuto 59, e o Racing sofreu em seguida duas expulsões por acumulação de cartões amarelos e ficou reduzido a 9 jogadores. Quando tudo parecia conjugar-se para uma vitória mais dilatada dos visitantes, a equipa da capital, contra todas as previsões, reduziu para 2-3 a dez minutos do fim, cabendo a Daniel da Mota igualar a partida a três golos, já em período de descontos, agudizando a crise do FC Differdange.

Domingo, a partir das 16h, disputa-se o jogo Etzella - Rosport, que encerra a 17a jornada.



