O F91 Dudelange não foi além de um empate a uma bola no terreno do Racing Luxembourg e ficou ainda mais longe da Jeunesse que venceu em casa o Hostert por 3-0 e comanda agora com 19 pontos, embora 'alvinegros' e F91 tenham, ambos, um jogo em atraso.

Liga BGL: Dudelange empata com o Racing e a Jeunesse comanda isolada

O F91 Dudelange não foi além de um empate a uma bola no terreno do Racing Luxembourg e ficou ainda mais longe da Jeunesse que venceu em casa o Hostert por 3-0 e comanda agora com 19 pontos, embora 'alvinegros' e F91 tenham, ambos, um jogo em atraso.

A jornada arrancou este sábado com a vitória do Union Titus Pétange sobre o Strassen por 3-1. A perder por 0-1, os comandados de Baltemar Brito conseguiram dar a volta ao resultado e derrotaram o Strassen de Manuel Correia que já não vence à quatro jogos consecutivos.

Ainda no sábado, o Progrès Niederkorn recebeu e bateu o Mondorf de Paulo Gomes por 2-1, já nos período de descontos, num encontro que os forasteiros dominaram e não mereciam ter saído derrotados, enquanto o Etzella venceu o FC Differdange por 1-0.

Este domingo, a 8a jornada completou-se com as vitórias da Jeunesse contra o Hostert po 3-0, do Rosport por 3-1 frente ao Hamm Benfica e com o triundo tranquilo do Fola no reduto do Rumelange por 3-0.

Na classificação, a Jeunesse comanda com 19 pontos, seguida pelo duo constituido por Racing e Differdange, ambos com 15 pontos e em 4° encontra-se o F91 Dudelange, com 13, mas menos um jogo.

No fundo da tabela, o Rumelange é o ultimo com 76 pontos, menos 1 que o trio formado por Mondorf, Hostert e Strassen.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.