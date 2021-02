O líder da Liga BGL de futebol, F91 Dudelange, vai receber no domingo o Strassen, a única equipa só com vitórias nos dois jogos do recomeço do campeonato.

Liga BGL de Futebol. Strassen vai pôr liderança de F91 Dudelange à prova

Henrique DE BURGO O líder da Liga BGL de futebol, F91 Dudelange, vai receber no domingo o Strassen, a única equipa só com vitórias nos dois jogos do recomeço do campeonato.

Este é um dos jogos em destaque da 14a jornada que vai ter lugar no domingo, com todos os embates marcados para as 16h.Niederkorn - Differdange e Fola - Rodange são outros dos jogos em destaque, que envolvem equipas que perseguem o líder.

O F91 Dudelange é primeiro com 28 pontos, o Fola é segundo com 24 e o Differdange é terceiro com 21.

Quanto às outras partidas, vão opor o Titus Pétange - Jeunesse, Wiltz - Mondorf, Rosport - Etzella, Hesperange - Hostert e Hamm Benfica - Racing Luxemburgo.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.